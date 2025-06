Cabo destaca amadurecimento do Santa Cruz rumo aos mata-matas da Série D

Técnico Marcelo Cabo (Rafael Vieira)

Com quatro rodadas para o fim da primeira fase, o Santa Cruz começa a mirar a fase de mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. Diante disso, o técnico Marcelo Cabo aposta na evolução emocional como trunfo para os mata-matas. Com um elenco reformulado e em processo de consolidação, o treinador acredita que a equipe tricolor está criando a "casca" necessária para encarar os jogos decisivos que definirão o futuro do clube na competição.