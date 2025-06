Goleiro da Seleção Brasileira, Alisson visita os Aflitos para acompanhar jogo entre Náutico e Maringá

O atleta do Liverpool, da Inglaterra, esteve no estádio para acompanhar o irmão Muriel, arqueiro da equipe alvirrubra

Goleiro Alisson conversou com o ídolo alvirrubro Kuki ( Rafael Vieira / DP Foto)

A partida desta segunda-feira (16) entre Náutico e Maringá contou com uma presença ilustre no estádio dos Aflitos. O goleiro da Seleção Brasileira Alisson esteve no estádio para acompanhar o irmão Muriel, arqueiro alvirrubro e titular na partida desta noite.