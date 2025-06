Bernardinho cobra lucidez da seleção contra Ucrânia na Liga das Nações de Vôlei: 'Uma pedreira'

Seleção Masculina de Vôlei ( Mauricio Val/FV e Imagem/CBV)

A dolorosa derrota por 3 a 2 diante do Cuba na segunda rodada da Liga das Nações de Vôlei já é página virada para Bernardinho. Sem tempo a lamentar, o técnico exige lucidez do time por uma reação contra a elogiada Ucrânia, neste sábado de manhã, no Maracanãzinho.