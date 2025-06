Wimbledon anuncia premiação recorde para edição deste ano

O Grand Slam britânico vai oferecer as maiores cifras de sua história

O Grand Slam britânico de tênis vai oferecer as maiores cifras de sua história (ANDREJ ISAKOVIC / AFP)

A organização de Wimbledon anunciou nesta quinta-feira uma premiação recorde para a edição deste ano, que começa no dia 30 deste mês. O Grand Slam britânico vai oferecer as maiores cifras de sua história, totalizando 53,5 milhões de libras, equivalente a US$ 72,3 milhões e R$ 401 milhões.