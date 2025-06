Alisson celebra vaga na Copa, mas detona ambiente tumultuado da seleção

Ancelotti deve fazer três mudanças na Seleção Brasileira para a partida (Rafael Ribeiro/ CBF)

Um dos jogadores mais experientes do elenco verde e amarelo, Alisson abriu o coração após a classificação à Copa do Mundo de 2026 e não poupou críticas à bagunça que se tornou a organização da seleção brasileira no ciclo para a competição dos Estados Unidos, Canadá e México. Após o 1 a 0 sobre o Paraguai, o goleiro de 32 anos reclamou indiretamente das tantas trocas de comando e admitiu que o time ficou exposto ao não ser "blindado "