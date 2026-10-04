Elmano de Freitas (PT) é reeleito governador do Ceará

Candidato à reeleição, Elmano de Freitas (PT) superou Ciro Gomes na disputa pelo governo estadual

Elmano de Freitas (PT), reeleito governador no Ceará (Foto: Reprodução/Facebook)

O governador Elmano de Freitas (PT) foi reeleito neste domingo (4) para comandar o Executivo do Ceará pelos próximos quatro anos. Em uma disputa consolidada voto a voto, o petista garantiu a vitória em primeiro turno ao alcançar 50,90% dos votos válidos..

Ele superou o seu principal adversário na disputa estadual, o ex-governador Ciro Gomes (PSDB), que obteve 46,50% da preferência do eleitorado cearense.

Elmano de Freitas assegura a continuidade do projeto governista, evitando a necessidade de uma nova rodada de votação