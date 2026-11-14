IA pode fazer do Brasil um celeiro de aplicações tecnológicas

Rec’n’Playn promove palestras, oficinas, debates, experiências interativas e shows (LORENA VALENTIN/DIVULGAÇÃO)

A chegada da inteligência artificial pode abrir uma grande oportunidade para o Brasil se transformar em um grande celeiro de aplicações. A opinião é de Pierre Lucena, presidente do Porto Digital, principal distrito de inovação da América Latina, que promove, junto com o Sebrae, no Recife (PE), o festival Rec’n’Play, sendo finalizado neste sábado (14).

Em entrevista coletiva, na tarde de sexta-feira (13), durante o festival, Lucena afirmou que o país se encontra neste momento em uma “encruzilhada”, em que precisará decidir se pretende ser um fornecedor ou um comprador de soluções de tecnologia.

“O Brasil precisa decidir se ele quer ser fornecedor de aplicações ou se ele quer ser comprador. O papel que eu defendo, e que o Porto Digital defende, é que ele pode ser um grande fornecedor, acreditando em sua indústria de TI nacional.”

Citando o pix, a Embraer e o agro brasileiro como bons exemplos de desenvolvimento de soluções que se tornaram referência para outros países, Lucena diz que o “Brasil está muito menos atrás do que se imagina” nessa área. “Pouca gente sabe, mas 100% dos smartphones do Brasil tem uma tecnologia feita aqui dentro do Porto Digital. Uma parcela substancial dos smartphones do mundo tem tecnologia feita aqui. A gente só não faz ainda das chinesas porque elas só estão produzindo agora indo para Manaus”, afirmou.

Para Lucena, o caminho para que o Brasil se transforme nesse celeiro de aplicações deve começar pelo incentivo aos ambientes de inovação que já existem no país. E isso deve ser feito, ressalta, ampliando o suporte das universidades.

“Agora pode ter certeza, você não desenvolve nenhum lugar em economia do conhecimento sem a universidade junto. Não tem como. Quem estiver sem união com a universidade vai ficar pelo caminho. O que tem chegado por aí são negócios muito complexos e você precisa da universidade junto. Não tem para onde correr”, disse ele, reforçando que a solução é “juntar uma base educacional forte, o setor privado e o governo para criar uma infraestrutura de conexão”.





O Porto Digital e o Rec’n’Play



Localizado na área histórica da cidade do Recife, o Porto Digital conta atualmente com mais de 24 mil colaboradores distribuídos em mais de 541 empresas. No ano passado, ele teve faturamento de R$ 7,4 bilhões, o que representou um crescimento de 19% em relação ao ano anterior.

Para aproximar a população ao ambiente tecnológico, o Porto Digital e o Sebrae Pernambuco realizam, desde 2017, o festival Rec’n’Play, que é o maior evento de tecnologia, inovação e empreendedorismo do país. Segundo os organizadores, o festival nasceu para aproximar pessoas, ideias e oportunidades, criando um espaço aberto para explorar as transformações que impactam a sociedade.

Durante o evento, no Bairro do Recife, são promovidas palestras, oficinas, debates, experiências interativas, shows e até oportunidades de negócios.