'O que tira o meu sono é o risco cibernético', diz diretor de Fiscalização do BC

Gestor defende que tema seja tratado com máxima seriedade pelas instituições financeiras e que atuem com ativos virtuais

Diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos (Lula Marques/ Agência Brasil)

O diretor de Fiscalização do Banco Central (BC), Ailton de Aquino Santos, disse nesta terça-feira (10) que o risco cibernético é o principal fator de preocupação na supervisão e que o tema "tira o sono" dele. "O que tira o meu sono é o risco cibernético. Hoje, quase não consigo dormir, dado o problema do risco cibernético materializado", afirmou, citando episódios recentes.

"Basta olhar o que aconteceu na semana passada com duas grandes entidades", acrescentou o diretor durante palestra em evento da Associação Brasileira de Câmbio (Abracam).

Ailton afirmou que, diante de incidentes cibernéticos, o risco operacional pode ter consequências graves para instituições financeiras. "Eu não acreditava que o risco operacional poderia levar à liquidação de uma instituição, mas vivi esse momento", disse.

Segundo ele, a experiência concreta ocorreu em um caso de ataque cibernético que resultou em perda relevante de recursos. "No primeiro evento de cyber, eu acabei liquidando uma instituição por perda relevante de recursos", relatou.

O diretor reforçou que o tema deve ser tratado com máxima seriedade pelas instituições, inclusive as que atuam com ativos virtuais. "Então, levem muito a sério o risco de cyber", afirmou ao mencionar a necessidade de estruturas e controles robustos para enfrentar esse tipo de ameaça.