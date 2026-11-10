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Contas bancárias

Dinheiro esquecido no sistema financeiro ultrapassa R$ 6 bilhões

Quase 70% recebem quantias inferiores a R$ 10

Agência Brasil

Publicado: 10/11/2026 às 16:12

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Dos R$ 6,03 bilhões ainda disponíveis para saque, R$ 4,41 bilhões pertencem a pessoas físicas/RAFA NEDDERMEYER/AGÊNCIA BRASIL

Dos R$ 6,03 bilhões ainda disponíveis para saque, R$ 4,41 bilhões pertencem a pessoas físicas (RAFA NEDDERMEYER/AGÊNCIA BRASIL)

Os brasileiros ainda não sacaram R$ 6,03 bilhões em recursos esquecidos em instituições financeiras, informou hoje o Banco Central. O valor disponível para resgate aumentou em relação ao levantamento anterior, quando havia cerca de R$ 5,8 bilhões à espera de devolução.

Segundo as estatísticas mais recentes do Sistema de Valores a Receber (SVR), 24,61 milhões de pessoas físicas e 2,23 milhões de pessoas jurídicas têm algum dinheiro a receber.

Desde a criação do serviço, no início de 2022, o Banco Central já devolveu R$ 16,75 bilhões a 44,91 milhões de beneficiários.

Apesar dos resgates contínuos, o estoque de recursos disponíveis pode crescer de um mês para outro. Isso ocorre porque bancos, cooperativas, administradoras de consórcio e outras instituições financeiras continuam identificando e informando novos valores ao sistema.

Quando a entrada de recursos supera o volume retirado pelos beneficiários, o saldo total aumenta.

Onde está o dinheiro

Dos R$ 6,03 bilhões ainda disponíveis para saque, R$ 4,41 bilhões pertencem a pessoas físicas e R$ 1,62 bilhão a pessoas jurídicas.

Ao todo, o Sistema Valores a Receber já identificou R$ 22,78 bilhões em recursos esquecidos. Desse total, R$ 16,75 bilhões já foram devolvidos, enquanto R$ 6,03 bilhões permanecem disponíveis para resgate.

Confira a distribuição dos valores ainda a receber:

  • pessoas físicas: R$ 4,41 bilhões (73,2% do total);
  • pessoas jurídicas: R$ 1,62 bilhão (26,8%).

Valores pagos e recursos ainda disponíveis:

  • valores devolvidos: R$ 16,75 bilhões (73,5% do total identificado);
  • valores ainda a receber: R$ 6,03 bilhões (26,5%).

Os bancos concentram o maior número de registros de beneficiários com recursos a receber, confira:

  • bancos: 13,64 milhões;
  • administradoras de consórcio: 7,47 milhões;
  • instituições de pagamento: 3,90 milhões;
  • cooperativas: 1,97 milhão;
  • financeiras: 1,44 milhão;
  • corretoras e distribuidoras: 62,8 mil; e
  • outros: 3 mil.

O Banco Central ressalta que um beneficiário com valores a receber em mais de um segmento é contabilizado mais de uma vez nessa estatística.

A maior parte dos beneficiários tem direito a pequenas quantias:

69,51% têm valores a receber de até R$ 10;
18,84% têm entre R$ 10,01 e R$ 100;
9,40% possuem recursos entre R$ 100,01 e R$ 1 mil;
2,25% têm mais de R$ 1 mil para resgatar.

Como consultar

A consulta e o pedido de devolução dos valores podem ser feitos gratuitamente no portal do Sistema Valores a Receber.

O Banco Central orienta os cidadãos a desconfiar de mensagens enviadas por terceiros oferecendo ajuda para resgatar recursos esquecidos.

O órgão não envia links, não entra em contato para tratar dos valores nem solicita senhas ou dados pessoais para liberar os recursos.

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