Justiça suspende novas regras que ampliaram aceitação de VR e VA em maquininhas

A decisão foi tomada a partir de uma ação protocolada pela Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT). A União poderá recorrer da decisão

A decisão foi tomada a partir de uma ação protocolada pela ABBT (© FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL)

A Justiça Federal determinou nesta segunda-feira (9) a suspensão das novas regras editadas pelo governo federal para ampliar a aceitação de cartões de vale-refeição (VR) e vale-alimentação (VA) no comércio. As mudanças tinham começado a valer no último sábado (7).

Com a decisão, voltam a valer as normas antigas, que restringem o número de maquinas de cartão que aceitam o VR e o VA. A União poderá recorrer da decisão.

A decisão é liminar e vale apenas para as empresas vinculadas à ABBT. A lista inclui as maiores empresas do ramo, como Alelo, Pluxee, VR e ValeShop.

A decisão foi tomada a partir de uma ação protocolada pela Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT). A decisão é liminar e vale apenas para as empresas vinculadas à ABBT. A lista inclui as maiores empresas do ramo, como Alelo, Pluxee, VR e ValeShop.

Na decisão, o juiz Frederico Botelho de Barros Viana, da 22ª Vara Federal Cível, entendeu que o governo federal extrapolou sua competência legal ao estabelecer que o sistema de pagamentos dos benefícios deve ocorrer obrigatoriamente de forma aberta, possibilidade que não está prevista na lei que criou o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

"A fixação de linha de corte quantitativa para extinguir a modalidade fechada não possui qualquer arrimo no diploma primário, traduzindo comando contra legem que subverte o desenho institucional deliberado pelo Poder Legislativo", afirmou o magistrado.