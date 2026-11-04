H&M expande operação e inaugura primeira loja do Nordeste no Recife nesta quinta-feira (5)

Em pouco mais de um ano de atuação no Brasil, a empresa prevê chegar à marca de 700 funcionários contratados até o fim de 2026

Loja H&M do Shopping Riomar Recife (Weslly Gomes/DP Foto)

A rede sueca de moda H&M inaugura, nesta quinta-feira (5), sua primeira loja no Nordeste, localizada no Shopping RioMar Recife, na Zona Sul da capital pernambucana. Com aproximadamente 1.800 m², a unidade reúne peças de vestuário feminino, masculino e infantil. A abertura também marca a criação de 76 postos de trabalho.

A marca chegou ao Brasil em agosto de 2025, com uma unidade no Shopping Iguatemi, em São Paulo. Desde então, iniciou um processo de expansão no país, com previsão de alcançar 13 lojas até o final de 2026.

Segundo o diretor-geral da H&M Brasil, Joaquim Pereira, a escolha do Recife para receber a primeira unidade da rede no Nordeste levou em consideração, entre outros fatores, o desempenho das vendas pela internet na região.

“Há bastante tempo já analisávamos a possibilidade de expansão para Pernambuco, na nossa loja digital sabíamos que tínhamos uma base forte de vendas aqui. Pernambuco está entre os dez estados com maior crescimento a nível de varejo e de moda, e foi aí que o Recife se destacou”, detalha.

Joaquim afirma que, diferentemente das unidades localizadas no Sul e Sudeste, a loja do RioMar Recife terá uma seleção de peças voltada às características climáticas da capital pernambucana, com tecidos mais leves e opções de moda praia.

“Trouxemos para cá as nossas melhores coleções, entre elas a coleção esportiva e de praia, que transmitem muito essa cidade. A loja tem 16 provadores para que os clientes possam provar e conhecer melhor a marca”, ressalta.

Em pouco mais de um ano de atuação no Brasil, a empresa prevê chegar à marca de 700 funcionários contratados até o fim de 2026. Segundo Joaquim, a rede adota a escala de trabalho 5x2 para todos os empregados no país.

“Quando a gente fala em investir, não é só em sobre dinheiro, investimos nas nossas pessoas. Somos uma empresa que oferece a escala 5x2 desde que abrimos a primeira loja, para todos os colaboradores”, pontua.

A inauguração está prevista para começar às 7h, com distribuição de vale-compras aos 150 primeiros clientes da fila. A programação também inclui brindes e ações promocionais para consumidores cadastrados no Clube H&M. Até domingo (8), a rede anuncia descontos de 30% em produtos selecionados.