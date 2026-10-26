Expectativa para o dólar no fim de 2026 cai de R$ 5,13 para R$ 5 05 no Focus do BC

Dólar (Foto: Vanderlei Almeida/AFP/)

A mediana das expectativas do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para a cotação do dólar no fim de 2026 diminuiu de R$ 5,13 para R$ 5,05.

As respostas foram enviadas pelos economistas ao Banco Central até sexta-feira, 23, antes, portanto, do segundo turno da eleição presidencial.

Considerando apenas as 80 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa intermediária caiu de R$ 5,05 para R$ 5,00.

A mediana para a cotação da moeda americana no fim de 2027 caiu de R$ 5,22 para R$ 5,15.

A projeção para o fim de 2028 caiu de R$ 5,29 para R$ 5,20, segunda queda consecutiva.

A estimativa para 2029 caiu de R$ 5,30 para R$ 5,28. Há um mês, era de R$ 5,35.

A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020.