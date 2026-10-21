Feira do Tapete de Lagoa do Carro projeta aumento de 40% nas vendas

A Associação das Tapeceiras de Lagoa do Carro (Astalc) projeta um aumento de 40% nas vendas da edição deste ano

Evento acontece de 29 de outubro a 1º de novembro (Divulgação)

Conhecida como a "Terra do Tapete", Lagoa do Carro, município da Zona da Mata Norte de Pernambuco, realiza, entre os dias 29 de outubro e 1º de novembro, a 17ª edição da Feira do Tapete e Artesanato de Lagoa do Carro (Fetalc). O evento fortalece a economia criativa da cidade e movimenta o fluxo turístico.

Para este ano, a expectativa da organização é que o evento gere um faturamento de R$ 210 mil em volume de vendas, 40% a mais que na edição anterior. Nos quatro dias de feira é esperada uma visitação média de 30 mil pessoas, segundo a Associação das Tapeceiras de Lagoa do Carro (Astalc).

"Em todos os segmentos econômicos da feira a expectativa de venda e de encomendas é muito boa. A cada ano há um aumento no número de participantes. Este ano teremos 130 expositores", destaca a presidente da associação, Isabel Gonçalves.

Nesta edição, estão confirmadas as participações de representantes dos estados de Alagoas, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Além de opções de tapeçaria, que custam a partir de R$ 20, o evento reúne oficinas, shows e estandes de gastronomia.

Homenagem

A tapeceira Mestra Lia, de 67 anos, é a homenageada da 17ª Fetalc. Ela se sente orgulhosa com o reconhecimento, que é resultado de mais de meio século dedicados à tapeçaria.

"É um orgulho muito grande eu ser homenageada. Essa homenagem chegou em boa hora porque a idade está chegando e cada vez mais eu me sinto orgulhosa por repassar o meu saber. E a minha cidade é a terra do tapete, é meu orgulho", afirma.

Ela aprendeu a tecer aos 16 anos e relembra o início com poucos recursos para produzir o artesanato.

"Aprendi a fazer tapetes com a minha mãe, que bordava ponto de cruz. A gente bordava muito em tecido. Como meu pai tinha uma venda, nós lavávamos as estopas que vinham das carnes e fazíamos os pontos de cruz. Já que não tínhamos condições de comprar a matéria-prima, tentávamos o máximo que podíamos", relata.

Trajetória

A arte da tapeçaria chegou a Lagoa do Carro na década de 1970, trazida pela artesã e tapeceira Terezinha Lira, em 1975. Desde então, a técnica se consolidou como uma das principais expressões culturais e econômicas do município.

Segundo dados da Astalc, a tapeçaria movimenta mais de R$ 300 mil por ano em Lagoa do Carro, representando uma importante fonte de renda para a população local.

Léia do Tapete, 63 anos, é uma das tapeceiras que garantiu seu sustento através do artesanato. Vindo de uma família de artesãs, ela produz tapetes desde os 12 anos.

"Todas as minhas conquistas vieram da tapeçaria. Graças, primeiramente a Deus, e depois à tapeçaria, hoje tenho a casa em que moro e uma casa de praia. Algumas pessoas acham que é um trabalho que não tem futuro, mas se você souber administrar, tem", conta.

Confira a programação completa da 17ª FETALC 2026





Abertura Oficial



Local: Praça da Soledade

Data: 29/10

Horário: 19h.

Palestra

Tema: Programa de Formação Paul Singer para a Economia Popular e Solidária

Local: Sala de Formação

Quando: 30/10

Horário: 14h

Facilitador: SENAES/ Ministério do Trabalho e Emprego





Roda de conversa



Tema: Base conceitual e alteração da Lei 13.180/2015

Local: Sala de Formação

Quando: 30/10

Horário: Das 19h as 20h30





Roda de conversa



Tema: Caso de Sucesso no Empreendedorismo: Pensar localmente, agir regionalmente - (Armarinho Central, Centro de Estética Mery Lima e Amorim Pet Crematório - Gleibinho Amorim)

Local: Sala de Formação

Quando: 31/10

Horário: 13h30

Mediador: SEBRAE





Palestra



Tema: Políticas do BNB para o fortalecimento do artesanato

Local: Sala de Formação

Quando: 31/10

Horário: 19h

Facilitador: BNB





Oficinas artesanais (Sala de Oficinas)



Oficina de Frivolitè

Quando: 29/11

Horário: 19h às 21h





Renda Renascença



Quando: 30/11

Horário: 16h às 19h





Amigurumi e Macramê – Pingouin



Quando: 31/10

Horário: 16h às 19h





Roupas em Filé- FACEPAAL



Quando: 01/10

Horário: 15h às 17h





Oficina



Como Elaborar Portfólio

Quando: 01/11

Horário: 9h às 12h

Formador: Salatiel Cícero



As oficinas de tapeçaria ocorrerão todos os dias no estande da Astalc, das 15h às 17h, no pavilhão 1.





Oficinas diversas



Oficina Literária: Um ponto para quem escrever um conto

Local: Estande do Clube Literário - O Baobá

Quando: 31/10

Horário: 15h às 17h

Facilitador: Facilitador: Clube Literário - O Baobá

Oficina Infantil: Oficina de Máscara de Papel Machê

Local: Espaço da Criançada

Quando: 31/10

Horário: 16h às 18h

Facilitador: Facilitador: Roberto Art’s





Gincanas



A tapeceira mais rápida e o tapete mais inusitado

Quando: 01/10

Horário: 16h





Shows e cortejos culturais

Apresentação da Quadrilha Rabeca Encantada - Lagoa do Carro

Local: Palco de Cultura Popular

Quando: 29/10

Horário: 19h



Apresentação de Pífano Nossa Senhora de Lourdes – Bezerros

Local: Palco de Cultura Popular

Quando: 30/10

Horário: 17h



Apresentação de Forró Pé de Serra Os Zé de Bezerros

Local: Palco de Cultura Popular

Quando: 30/10

Horário: 19h



Apresentações de MPB com Kelly Ferreira e Maxwell

Local: Palco de Cultura Popular

Quando: 31/10

Horário: 17h



Apresentação Grupo de Capoeira Raízes da Cabeça de Ferro - Lagoa do Carro

Local: Palco de Cultura Popular

Quando: 01/11

Horário: 16h

Espaço criançada

Brincadeiras lúdicas e contação de histórias com fantoches

Quando: 30/10

Horário: 16h

Mediador: Professor Josenildo Soares



Contação de história

Quando: 31/10

Horário: 16h

Mediação: Clara Nogueira

Apresentação de Palhaçaria

Quando: 01/11

Horário: 16h

Mediação: Palhaço Batatinha de Lagoa do Carro





Espaço Verde (com espaço para coleta seletiva)



Palestras sobre Meio ambiente e Como ter um Quintal Produtivo



Quando: 30/10

Horário: 16h

Doação de árvores



Quando: 30/10 a 01/11

Horário: 16h



Plantação de árvores



Quando: 30/10

Horário: 10h

Espaço solidariedade

Estandes voltados a Economia Popular e Solidária da SENAES/ Programa Paul Singer-PE.

Espaço crocheteiras

Espaço voltado as crocheteiras do Estado.



Todas as atividades são gratuitas.