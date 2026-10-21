Feira do Tapete de Lagoa do Carro projeta aumento de 40% nas vendas
A Associação das Tapeceiras de Lagoa do Carro (Astalc) projeta um aumento de 40% nas vendas da edição deste ano
Publicado: 21/10/2026 às 18:33
Evento acontece de 29 de outubro a 1º de novembro (Divulgação)
Conhecida como a "Terra do Tapete", Lagoa do Carro, município da Zona da Mata Norte de Pernambuco, realiza, entre os dias 29 de outubro e 1º de novembro, a 17ª edição da Feira do Tapete e Artesanato de Lagoa do Carro (Fetalc). O evento fortalece a economia criativa da cidade e movimenta o fluxo turístico.
Para este ano, a expectativa da organização é que o evento gere um faturamento de R$ 210 mil em volume de vendas, 40% a mais que na edição anterior. Nos quatro dias de feira é esperada uma visitação média de 30 mil pessoas, segundo a Associação das Tapeceiras de Lagoa do Carro (Astalc).
"Em todos os segmentos econômicos da feira a expectativa de venda e de encomendas é muito boa. A cada ano há um aumento no número de participantes. Este ano teremos 130 expositores", destaca a presidente da associação, Isabel Gonçalves.
Nesta edição, estão confirmadas as participações de representantes dos estados de Alagoas, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Além de opções de tapeçaria, que custam a partir de R$ 20, o evento reúne oficinas, shows e estandes de gastronomia.
Homenagem
A tapeceira Mestra Lia, de 67 anos, é a homenageada da 17ª Fetalc. Ela se sente orgulhosa com o reconhecimento, que é resultado de mais de meio século dedicados à tapeçaria.
"É um orgulho muito grande eu ser homenageada. Essa homenagem chegou em boa hora porque a idade está chegando e cada vez mais eu me sinto orgulhosa por repassar o meu saber. E a minha cidade é a terra do tapete, é meu orgulho", afirma.
Ela aprendeu a tecer aos 16 anos e relembra o início com poucos recursos para produzir o artesanato.
"Aprendi a fazer tapetes com a minha mãe, que bordava ponto de cruz. A gente bordava muito em tecido. Como meu pai tinha uma venda, nós lavávamos as estopas que vinham das carnes e fazíamos os pontos de cruz. Já que não tínhamos condições de comprar a matéria-prima, tentávamos o máximo que podíamos", relata.
Trajetória
A arte da tapeçaria chegou a Lagoa do Carro na década de 1970, trazida pela artesã e tapeceira Terezinha Lira, em 1975. Desde então, a técnica se consolidou como uma das principais expressões culturais e econômicas do município.
Segundo dados da Astalc, a tapeçaria movimenta mais de R$ 300 mil por ano em Lagoa do Carro, representando uma importante fonte de renda para a população local.
Léia do Tapete, 63 anos, é uma das tapeceiras que garantiu seu sustento através do artesanato. Vindo de uma família de artesãs, ela produz tapetes desde os 12 anos.
"Todas as minhas conquistas vieram da tapeçaria. Graças, primeiramente a Deus, e depois à tapeçaria, hoje tenho a casa em que moro e uma casa de praia. Algumas pessoas acham que é um trabalho que não tem futuro, mas se você souber administrar, tem", conta.
Confira a programação completa da 17ª FETALC 2026
Abertura Oficial
Local: Praça da Soledade
Data: 29/10
Horário: 19h.
Palestra
Tema: Programa de Formação Paul Singer para a Economia Popular e Solidária
Local: Sala de Formação
Quando: 30/10
Horário: 14h
Facilitador: SENAES/ Ministério do Trabalho e Emprego
Roda de conversa
Tema: Base conceitual e alteração da Lei 13.180/2015
Local: Sala de Formação
Quando: 30/10
Horário: Das 19h as 20h30
Roda de conversa
Tema: Caso de Sucesso no Empreendedorismo: Pensar localmente, agir regionalmente - (Armarinho Central, Centro de Estética Mery Lima e Amorim Pet Crematório - Gleibinho Amorim)
Local: Sala de Formação
Quando: 31/10
Horário: 13h30
Mediador: SEBRAE
Palestra
Tema: Políticas do BNB para o fortalecimento do artesanato
Local: Sala de Formação
Quando: 31/10
Horário: 19h
Facilitador: BNB
Oficinas artesanais (Sala de Oficinas)
Oficina de Frivolitè
Quando: 29/11
Horário: 19h às 21h
Renda Renascença
Quando: 30/11
Horário: 16h às 19h
Amigurumi e Macramê – Pingouin
Quando: 31/10
Horário: 16h às 19h
Roupas em Filé- FACEPAAL
Quando: 01/10
Horário: 15h às 17h
Oficina
Como Elaborar Portfólio
Quando: 01/11
Horário: 9h às 12h
Formador: Salatiel Cícero
As oficinas de tapeçaria ocorrerão todos os dias no estande da Astalc, das 15h às 17h, no pavilhão 1.
Oficinas diversas
Oficina Literária: Um ponto para quem escrever um conto
Local: Estande do Clube Literário - O Baobá
Quando: 31/10
Horário: 15h às 17h
Facilitador: Facilitador: Clube Literário - O Baobá
Oficina Infantil: Oficina de Máscara de Papel Machê
Local: Espaço da Criançada
Quando: 31/10
Horário: 16h às 18h
Facilitador: Facilitador: Roberto Art’s
Gincanas
A tapeceira mais rápida e o tapete mais inusitado
Quando: 01/10
Horário: 16h
Shows e cortejos culturais
Apresentação da Quadrilha Rabeca Encantada - Lagoa do Carro
Local: Palco de Cultura Popular
Quando: 29/10
Horário: 19h
Apresentação de Pífano Nossa Senhora de Lourdes – Bezerros
Local: Palco de Cultura Popular
Quando: 30/10
Horário: 17h
Apresentação de Forró Pé de Serra Os Zé de Bezerros
Local: Palco de Cultura Popular
Quando: 30/10
Horário: 19h
Apresentações de MPB com Kelly Ferreira e Maxwell
Local: Palco de Cultura Popular
Quando: 31/10
Horário: 17h
Apresentação Grupo de Capoeira Raízes da Cabeça de Ferro - Lagoa do Carro
Local: Palco de Cultura Popular
Quando: 01/11
Horário: 16h
Espaço criançada
Brincadeiras lúdicas e contação de histórias com fantoches
Quando: 30/10
Horário: 16h
Mediador: Professor Josenildo Soares
Contação de história
Quando: 31/10
Horário: 16h
Mediação: Clara Nogueira
Apresentação de Palhaçaria
Quando: 01/11
Horário: 16h
Mediação: Palhaço Batatinha de Lagoa do Carro
Espaço Verde (com espaço para coleta seletiva)
Palestras sobre Meio ambiente e Como ter um Quintal Produtivo
Quando: 30/10
Horário: 16h
Doação de árvores
Quando: 30/10 a 01/11
Horário: 16h
Plantação de árvores
Quando: 30/10
Horário: 10h
Espaço solidariedade
Estandes voltados a Economia Popular e Solidária da SENAES/ Programa Paul Singer-PE.
Espaço crocheteiras
Espaço voltado as crocheteiras do Estado.
Todas as atividades são gratuitas.