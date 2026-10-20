Governo de Pernambuco disponibiliza mais de 1 mil vagas de emprego nesta quarta (21)

Oportunidades podem ser consultadas no site da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco (Sedepe) e na Casa do Trabalhador

Caruaru recebe ação do Emprega PE (Divulgação)

O governo de Pernambuco, Por meio da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo (Sedepe), disponibiliza, nesta quarta-feira (21), 1.198 vagas de emprego para quem quer ingressar ou retornar ao mercado de trabalho.

As oportunidades atendem a diferentes áreas profissionais e níveis de escolaridade. Os municípios com as maiores quantidades de vagas são Caruaru, que recebe ação do Emprega PE, com 660 oportunidades; Bezerros, com 166 postos; Paulista, com 160; Petrolina, com 81; Recife, com 67; e Paudalho, com 47.

No Recife, há vagas para eletricistas, confeiteiro e atendente de padaria. Em Bezerros, as oportunidades incluem cargos como mecânico de bombas hidráulicas, servente de obras, encanador e pedreiro. Em Paulista, as oportunidades incluem cargos como auxiliar de limpeza e operador de telemarketing. Todas as vagas podem ser consultadas na quarta-feira através do quadro oficial de vagas da Sedepe.

Emprega PE em Caruaru

A Casa do Trabalhador de Caruaru, localizada no Rua Floriano Peixoto, 147, no Centro da cidade, recebe a ação do Emprega PE, que reúne mais de 660 vagas de emprego aos trabalhadores do município.

A iniciativa ocorre nesta quarta-feira (21) das 9h às 16h. Os interessados devem comparecer ao local levando documentos pessoais, currículo atualizado e outros documentos profissionais que possam auxiliar na candidatura, conforme os requisitos de cada vaga.