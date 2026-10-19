China ameaça retaliar se Reino Unido restringir acesso a veículos elétricos chineses

Carros elétricos BYD para exportação (AFP)

O Ministério do Comércio da China ameaçou, nesta segunda-feira (19), retaliar caso o Reino Unido adote restrições a veículos elétricos chineses, em meio à possibilidade de Londres alinhar sua política comercial à da União Europeia (UE).

Em comunicado, um porta-voz da pasta afirmou que Pequim acompanha os movimentos britânicos. "Se o Reino Unido insistir em adotar medidas restritivas contra os veículos elétricos chineses, a China reagirá firmemente para defender os direitos e interesses legítimos de sua indústria", declarou.

A reação ocorre após o governo britânico deixar em aberto a possibilidade de aplicar tarifas sobre carros elétricos chineses para participar do pacote industrial "Made in Europe".

Segundo o The Guardian, a proposta franco-alemã prevê que Londres alinhe suas medidas de defesa comercial às da UE, incluindo as tarifas impostas pelo bloco aos veículos elétricos chineses em 2024, como condição para integrar a iniciativa. Na sexta-feira, Downing Street manifestou interesse em incluir o Reino Unido no programa, acrescenta o jornal.

O ministério chinês ressaltou que as indústrias automobilísticas dos dois países são complementares e que a cooperação bilateral traz benefícios mútuos. Pequim instou Londres a respeitar as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC), "pensar duas vezes" antes de agir e não seguir os passos da UE.