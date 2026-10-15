Homem da Meia-Noite saiu fora de época para se refrescar com Sorriso

O boneco gigante mais famoso de Olinda aparece fora do período carnavalesco para divulgar o novo produto da Sorriso

O novo creme dental Sorriso Juá e Hortelã já está disponível nos principais pontos de venda de Pernambuco (Divulgação/Sorriso)

Sorriso, marca de higiene bucal da Colgate-Palmolive Brasil, anuncia o retorno do creme dental Sorriso Juá com a campanha “Sorriso da Meia-Noite”. Totalmente reformulado, o novo creme dental listrado combina o sabor e a espumação do juá à refrescância da hortelã, chegando às prateleiras exclusivamente em Pernambuco, no Ceará e na Bahia.

A marca buscou dialogar autenticamente com os consumidores nordestinos, reforçando a refrescância como atributo central do produto. Para isso, a campanha “Sorriso da Meia-Noite”, criada pela agência de publicidade VML Brasil, traz para o centro de sua narrativa um dos símbolos mais icônicos do Carnaval de Olinda: o boneco gigante do Homem da Meia-Noite.

O ponto inicial da campanha foi o desaparecimento do Homem da Meia-Noite. Com a nota oficial é publicada pela própria agremiação e a notícia se espalha pelos veículos locais.

O público é levado a se perguntar: Por que o boneco gigante deixou sua casa antes do Sábado de Zé Pereira? Somente ao reaparecer, o calunga deixa a resposta clara. Em busca da refrescância e do sabor do Juá, o Homem da Meia-Noite saiu para as ruas antes do período carnavalesco.

“Com ‘Sorriso da Meia-Noite’, queremos homenagear a cultura pernambucana reforçando o vínculo afetivo que as pessoas têm com Sorriso. Ao trazer o Homem da Meia-Noite para as ruas fora do Carnaval, mostramos que a alegria e a refrescância que ele simboliza se refletem o ano todo e tem tudo a ver com a marca, gerando conversas nas redes e conexão com os consumidores.”, afirma Adriana Anido, VP de Marketing da Colgate-Palmolive Brasil.

Além do sumiço, conteúdos animados protagonizados pelo Homem da Meia-Noite tomaram conta das redes sociais da @sorrisobrasil. Na rádio, o próprio calunga aparece para explicar seu desaparecimento.

E a estratégia de influência, pensada pela agência BR Media, potencializa os acontecimentos com a ajuda de criadores de conteúdo.

Para a VML Brasil, o cuidado com a forma de retratar o personagem foi fundamental. “O Homem da Meia-Noite é um gigante, com história e significado muito valiosos para quem vive o Carnaval de Olinda. Partimos desse respeito para criar uma história que só poderia ser contada por Sorriso, uma autêntica marca brasileira, unindo cultura popular à refrescância da marca”, explica Felipe Lermen, Diretor de Criação Associado da VML Brasil.

“A campanha nasce ancorada em Pernambuco, mas conversa com o Brasil inteiro, mostrando como uma marca de grande alcance pode ativar símbolos regionais de forma autêntica e relevante”, complementa Francisco Oliveira, Diretor de Criação Associado da VML Brasil.

Com essa campanha, Sorriso reverencia a cultura local, reafirma sua força como uma marca brasileira democrática, e continua sua jornada em se conectar de forma autêntica com consumidores de diferentes regiões e falar com diferentes sotaques.

O novo creme dental Sorriso Juá e Hortelã já está disponível nos principais pontos de venda de Pernambuco.

