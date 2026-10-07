Bets legalizadas saem do ar, mas casas clandestinas continuam funcionando e influenciadores seguem divulgando

Entre 25 de setembro e 6 de outubro, mais de 13 mil sites considerados ilegais foram encaminhados para bloqueio; a orientação é evitar o acesso nestas plataformas

Plataformas estrangeiras e clandestinas continuam aparecendo na internet e sendo divulgadas por influenciadores (Reprodução/Redes Sociais)

Enquanto plataformas autorizadas pelo governo deixaram de operar no Brasil na terça-feira (6), sites estrangeiros e ilegais continuam acessíveis e aparecem em divulgações nas redes sociais

As bets legalizadas começaram a deixar de funcionar no Brasil nesta terça-feira (6), cumprindo a determinação da Medida Provisória nº 1.394/2026. Sites e aplicativos das plataformas autorizadas a operar no país estão sendo retirados do ar, enquanto o governo intensifica o bloqueio de operações consideradas ilegais.

O cenário, porém, chama atenção nas redes sociais. Enquanto as empresas que estavam regularizadas são obrigadas a encerrar as atividades, plataformas estrangeiras e clandestinas continuam aparecendo na internet e sendo divulgadas por influenciadores.

Levantamentos recentes identificaram milhares de sites ilegais de apostas ainda acessíveis aos brasileiros. Muitas dessas plataformas utilizam domínios diferentes do “.bet.br”, exigido das empresas autorizadas a atuar no mercado brasileiro.

A situação também chegou às redes sociais. Perfis de influenciadores continuam divulgando casas de apostas estrangeiras, algumas vezes com links de acesso e códigos promocionais direcionados aos seguidores.

Entre os casos identificados estão divulgações das chamadas “casas chinesas”, que continuam oferecendo apostas mesmo após a mudança nas regras brasileiras.

A divulgação de apostas também está incluída nas restrições. O governo determinou a retirada de publicidade relacionada às plataformas proibidas e passou a monitorar redes sociais e outros canais digitais.

Entre 25 de setembro e 6 de outubro, mais de 13 mil sites considerados ilegais foram encaminhados para bloqueio. Também foram solicitadas remoções de milhares de páginas, perfis, canais, grupos e servidores relacionados à divulgação de apostas.

Para os apostadores, a orientação é evitar plataformas ilegais. Quem ainda possui dinheiro nas bets que estavam regularizadas deve acompanhar o processo de devolução dos valores, conforme as regras estabelecidas pelo governo.

Passo a passo para denunciar sites ilegais de apostas:



O procedimento para denunciar casa de apostas ilegal no âmbito federal ocorre inteiramente pela internet. A comunicação formal perante o órgão regulador é gratuita e acessível a qualquer cidadão.

Para registrar a manifestação no canal oficial,

1. Confirmar a ausência da empresa na lista oficial da Secretaria de Prêmios e Apostas;

2. Reunir os comprovantes, capturas de tela e dados de pagamento em uma pasta;

3. Acessar o Fala.BR e selecionar a opção do tipo Denúncia;

4. Direcionar a manifestação ao Ministério da Fazenda;

5. Descrever os fatos com objetividade, informando o domínio, marca, datas e valores;

6. Anexar as evidências digitais reunidas no sistema;

7. Guardar o número de protocolo gerado para acompanhar a demanda.



A denúncia pode ser anônima?

A plataforma Fala.BR permite o envio de manifestações sem a identificação do cidadão. Nesses casos, o registro é tratado formalmente como comunicação de irregularidade.

O denunciante deve estar ciente, no entanto, que a opção pelo anonimato impede o recebimento de notificações diretas sobre o andamento da apuração.



