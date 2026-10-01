Novos editais para startups e inovação no setor público oferecem R$ 4,5 milhões em Pernambuco

As inscrições para o editais devem ser feitas em outubro e os resultados serão divulgados em novembro

Os editais foram anunciados durante o REC’n’Play Capítulo IA, realizado no Núcleo de Empreendedorismo e Residência Tecnológica (NERD), no Porto Digital, no Bairro do Recife (Saulo Aleixo/Secti)

O Governo de Pernambuco lançou, na quarta-feira (30), dois editais que somam R$ 4,5 milhões ao desenvolvimento de startups e de soluções tecnológicas para desafios de administração pública. Voltado a micro e pequenas empresas pernambucanas de base tecnológica, o Desafios.Gov terá investimento de R$ 3 milhões. Já o Pró-Startups Operação, que apoia negócios em estágio inicial, terá aporte de R$ 1,5 milhão.

O edital do Pró-Startups Operação foi dividido em três etapas de desenvolvimento: Protótipo, Mínimo Produto Viável (MVP) e Produto. A primeira fase selecionará 30 projetos, com aporte de R$ 15 mil para cada iniciativa. Na segunda etapa, 15 projetos receberão R$ 30 mil cada. Já a terceira fase contemplará dez projetos, com R$ 60 mil por iniciativa. Ao longo do programa, os empreendimentos poderão avançar no desenvolvimento de seus produtos, na formalização dos negócios e na preparação para a comercialização.

O edital do Desafios.Gov prevê o desenvolvimento e a implantação de produtos, serviços e processos inovadores para responder a desafios apresentados por órgãos da administração pública estadual. Nesta edição, serão lançados dez novos desafios. De acordo com a Secti, 30 já estão em andamento, com soluções desenvolvidas para demandas de órgãos públicos.

Os dois editais integram o eixo de empreendedorismo do Inova PE, programa do Governo de Pernambuco que prevê R$ 1 bilhão em investimentos em ciência, tecnologia e inovação. A estratégia contempla também formação e fixação de talentos, fortalecimento dos ambientes de inovação e difusão do conhecimento.

“Estamos trabalhando para fortalecer toda a jornada da inovação, da formação de talentos à pesquisa e ao empreendedorismo. O objetivo é criar condições para que o conhecimento produzido em Pernambuco se transforme em soluções, negócios e oportunidades”, afirmou a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Mauricélia Montenegro.

Os programas são executados pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), com recursos do Fundo Inovar PE e execução da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (FACEPE).