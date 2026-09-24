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Economia
Loterias

Mega-Sena acumula para R$ 45 milhões; confira os números sorteados

Dezenas sorteadas são: 05 - 09 - 11- 17 - 18 - 38

Agência Brasil

Publicado: 24/09/2026 às 21:40

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Cartelas da Mega-Sena/MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Cartelas da Mega-Sena (MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL)

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.062 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (24). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 45 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 05 - 09 - 11- 17 - 18 - 38

86 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 19.736,75 cada
5.065 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 552,38 cada
Apostas
O próximo concurso acontece domingo (27), às 11h. As apostas podem ser feitas até as 22h (horário de Brasília) de sábado (26), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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