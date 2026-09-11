INPC deflação de 0,32% em agosto ante queda de 0,01% em julho

Com o resultado, o índice acumulou alta de 3,17% no ano. A taxa em 12 meses mostrou alta de 3,98%, ante taxa de 4,10% até julho

Com o resultado, índice acumulou alta de 3,17% no ano (MARCELLO CASAL JR / AGÊNCIA BRASIL)

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) teve queda de 0,32% em agosto, após um recuo de 0,01% em julho, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (11), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com o resultado, o índice acumulou alta de 3,17% no ano. A taxa em 12 meses mostrou alta de 3,98%, ante taxa de 4,10% até julho.

O INPC mede a variação dos preços para as famílias com renda de um a cinco salários mínimos e chefiadas por assalariados.