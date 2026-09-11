Bancários da Caixa Econômica se mobilizam no segundo dia de greve

Categoria se reúne para analisar a proposta da Caixa na tarde desta sexta-feira (11)

Mobilização dos empregados da Caixa Econômica Federal (Divulgação/Sindicato dos Bancários de Pernambuco)

Empregados da Caixa Econômica Federal se mobilizam nesta sexta-feira (11) em frente ao Prédio Sede da instituição, localizado no bairro de Santo Amaro, na Área Central do Recife.

Às 15h, a categoria se reúne para analisar a proposta final apresentada pela Caixa. O Sindicato dos Bancários de Pernambuco disse que as reivindicações não foram atendidas no documento, e que por isso, a orientação é que ele não seja aprovado, mantendo assim a paralisação por tempo indeterminado.

Após a assembleia, uma votação virtual será aberta das 16h às 23h. O balanço será publicado ao final da consulta da categoria.

A principal reivindicação dos empregados é sobre os custos do plano de saúde. Os empregados da Caixa cobram o fim do teto de custeio por parte do patrocinador, atualmente fixado em 6,5% da folha de pagamento. O sindicato pede o retorno do modelo anterior, que previa 70% de cobertura das despesas pela CEF e 30% pelos trabalhadores.

Em nota, a Caixa afirma que mantém o diálogo aberto com as entidades representativas dos empregados e que retornou à mesa de negociação com o objetivo de “construir um entendimento que contemple os interesses de todas as partes envolvidas”.

Canais de comunicação para clientes

Durante o período de greve, os clientes podem utilizar os canais digitais e remotos do banco, com destaque para o App CAIXA, que reúne diversos serviços e transações bancárias.

Também estão disponíveis o Internet Banking CAIXA, o WhatsApp CAIXA (0800 104 0104) e os aplicativos CAIXA Tem, Cartões CAIXA, Habitação CAIXA, DPVAT e FGTS.

O atendimento telefônico está disponível pelo Alô CAIXA, nos números 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 104 0104 (demais localidades). Também estão disponíveis os caixas eletrônicos e a rede Banco24Horas.

