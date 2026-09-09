Preços de produtos da cesta básica caíram 0,67% em agosto, segundo pesquisa do Procon-PE

Valor total da cesta básica ficou R$ 5,29 mais barato (Foto: Procon-PE/ Divulgação)

Cebola, feijão e batata inglesa estão entre os itens da cesta básica que passaram a custar menos em agosto, em comparação com os preços de julho, segundo fiscalização realizada em Pernambuco pelo Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor). Na pesquisa, os agentes visitaram 26 supermercados da Região Metropolitana do Recife.

Na média entre os produtos, a redução verificada em agosto foi de 0,67% em relação aos preços de julho. Entre os dois meses, o preço total da cesta básica caiu de R$ 786,41 para R$ 781,12, o que significa uma redução de R$ 5,29.

Com os valores de agosto, o valor total da cesta básica passa a representar o equivalente a 48,19% do salário mínimo, que atualmente está fixado em R$ 1.621,00.

Entre julho e agosto, o preço do quilo da batata inglesa teve uma redução de 42,30%. O valor caiu de R$ 11,02 para R$ 6,36. No caso da cebola, a queda foi de 14,16%, de R$ 6,88 para R$ 5,91. O quilo do feijão mulatinho ou carioca diminuiu de de R$ 9,66 para R$ 9,20, uma diferença de 4,84%.

Segundo o Procon, no entanto, os valores dos produtos podem variar bastante de acordo com a marca e com o estabelecimento. Foi verificada, por exemplo, uma diferença de 293,17% entre os preços de pacotes de rolos de papel higiênico vendidos em diferentes supermercados.

De acordo com o Governo Federal, a cesta básica de alimentos é formada pelos seguintes produtos: Feijões (Leguminosas); Cereais; Raízes e Tubérculos; Legumes e Verduras; Frutas; Castanhas e Nozes (Oleaginosas); Carnes e ovos; Leites e queijos; Açúcares, sal, óleos e gorduras; Café, chá, mate e especiarias. É vedada a inclusão dos alimentos ultraprocessados.