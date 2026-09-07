Lotofácil da Independência 2026: veja data e horário do sorteio de R$ 300 milhões
Ganhador tem a chance de embolsar mais do que uma frota de 1.500 carros
Publicado: 07/09/2026 às 12:06
Apostas para a Lotofácil da Independência seguem abertas até 14 de setembro (Caixa/Divulgação)
Quem sonha em mudar de vida tem até a próxima segunda-feira (14) para tentar a sorte na Lotofácil da Independência, concurso especial que promete pagar R$ 300 milhões a quem acertar as 15 dezenas sorteadas.
As apostas, que passaram a valer exclusivamente para esse concurso desde a última quinta-feira (3), seguem abertas nas lotéricas, no site e no aplicativo da Caixa até as 20h do dia 14 de setembro.
O sorteio do concurso nº 3.780 está marcado para o dia 15 de setembro (terça-feira em que as Loterias Caixa completam aniversário), às 11h, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e pelo Facebook das Loterias Caixa.
Como em todos os concursos especiais promovidos pela Caixa, o prêmio não acumula: será distribuído entre os apostadores que mais acertarem números, mesmo que ninguém cravar as 15 dezenas da faixa principal.
Se ninguém acertar o jogo completo, o valor passa para quem cravou 14 números, e assim sucessivamente até a quinta faixa de premiação. Em 2025, o prêmio foi dividido entre 54 apostas, que levaram R$ 4.293.824,84 cada uma.
Para dimensionar o valor, a Caixa estima que o vencedor poderia comprar, com o prêmio atual, uma frota de 1.500 carros, a R$ 200 mil cada e que, no caso de um único vencedor, a aplicação do montante renderia até R$ 2 milhões no primeiro mês.
Como apostar
O apostador escolhe entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis no volante, e é premiado ao acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. Quem preferir pode deixar a escolha por conta do sistema, pela Surpresinha.
Também é possível apostar em grupo, por meio dos bolões preenchendo o campo específico no volante, nos canais da Loterias Caixa ou comprando cotas organizadas pelas unidades lotéricas, com tarifa adicional de até 35% sobre o valor da cota.
As apostas podem ser feitas até as 20h do dia 14 de setembro nas lotéricas de todo o país ou pelo site e pelo aplicativo Loterias Caixa. Para bolões, o prazo vai até as 10h do dia 15 de setembro. A aposta simples, com 15 números marcados, custa R$ 3,50.