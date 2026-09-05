Shein: fim da 'taxa das blusinhas' é vitória para consumidores brasileiros

O fim da cobrança foi aprovado pela Câmara e pelo Senado e agora segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Shein (JULIE SEBADELHA / AFP)

A Shein classificou como uma vitória para o consumidor brasileiro a aprovação, pelo Congresso, do fim da chamada "taxa das blusinhas". A medida elimina o Imposto de Importação de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50 e, segundo a varejista, deve beneficiar sobretudo consumidores de menor renda.

O texto foi aprovado pela Câmara e pelo Senado na quarta-feira (2) e agora segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A cobrança havia entrado em vigor em agosto de 2024 e atingia remessas internacionais de pequeno valor.

Para Felipe Feistler, presidente da Shein Brasil, a mudança amplia não apenas o poder de compra, mas também as opções disponíveis ao consumidor. "A decisão contribui para um ambiente de consumo mais inclusivo e democrático", afirmou.

Na avaliação da Shein, o fim da cobrança tende a beneficiar especialmente consumidores das classes C, D e E, por ampliar o poder de compra. A varejista afirma ter mais de 50 milhões de consumidores no País e mais de 45 mil vendedores brasileiros em seu marketplace.

O fim da cobrança vem acompanhado de novas exigências para as plataformas habilitadas no Remessa Conforme. Empresas como Shein Shopee, Amazon e AliExpress terão de verificar dados de vendedores, manter canais de denúncia, retirar ofertas ilegais, suspender infratores e enviar relatórios trimestrais ao Conselho Nacional de Combate à Pirataria.

A medida também prevê avaliações periódicas do Ministério da Fazenda sobre os efeitos do regime de tributação das remessas internacionais sobre emprego, renda, preços e competitividade da indústria e do varejo nacionais. A primeira análise deverá ser publicada em até três meses.