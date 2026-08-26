Primeira edição da feira Fenacras reúne artesanato e oportunidades no Pina

Evento acontecerá no Compaz Atriz Leda Alves, no Pina, na Zona Sul do Recife (Gabryelle Barros/PCR)

A primeira Feira de Negócios e Artesanatos do CRAS (Fenacras) reúne, nesta quinta-feira (26), artesanato, cultura e oportunidades de geração de renda voltadas para os usuários da rede socioassistencial. As atividades ocorrerão na área externa do Compaz Atriz Leda Alves, no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife, das 10h às 15h.

O evento, que é gratuito, contará com 30 expositores dos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do Pina, Ibura de Cima/Cohab e dos Centros Arrecifes da Cidadania da Imbiribeira e de Afogados, que irão apresentar e comercializar artesanatos, trabalhos manuais e produtos culinários.

A secretária de Assistência Social e Combate à Fome do Recife, Pâmela Alves, enxerga na feira uma oportunidade de reconhecimento e valorização das potencialidades dos usuários dos CRAS. "É importante reconhecer e valorizar os talentos que existem na nossa rede. Queremos que nossos usuários e usuárias tenham espaço para apresentar seus saberes, compartilhar suas produções e, a partir disso, ampliar sua visibilidade e encontrar novas possibilidades de geração de renda. É também uma forma de aproximar a população do trabalho importante e cuidadoso que as equipes da Assistência Social realizam diariamente nos territórios", afirma.

Além da comercialização das produções, a programação contará com apresentação da Banda Melhor Idade de Gurupé e do Grupo de Capoeira Lua de São Jorge. Também haverá uma homenagem aos expositores e sorteio de brindes.

Veja a programação completa:



10h - Abertura da 1ª FENACRAS

10h30 - Apresentação da Banda Melhor Idade de Gurupé

11h30 - Homenagem às pessoas expositoras

12h às 14h - Sorteio de brindes

14h30 - Apresentação do Grupo de Capoeira Lua de São Jorge

15h - Encerramento

Sobre a Fenacras:

A Feira de Negócios e Artesanato do CRAS é uma iniciativa da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome (SAS), desenvolvida no âmbito da Proteção Social Básica para fortalecer a convivência comunitária, os vínculos e as potencialidades dos usuários da rede socioassistencial do Recife.

A iniciativa surgiu após a escuta realizada nos grupos de pessoas idosas, que manifestaram o desejo de contar com um espaço para apresentar e valorizar seus saberes. A proposta foi acolhida pela equipe e pelos usuários e, após a adesão, ganhou a participação de outros equipamentos da rede.