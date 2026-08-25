Oi publica fato relevante e confirma falência da empresa

A empresa informou que o TJ-RJ negou os recursos movidos por Bradesco e Itaú, que haviam pedido a continuidade do seu processo de recuperação judicial

Comunicado oficial foi emitido nesta terça-feira (25) (Marcello Casal Jr/Agência Brasi)

A Oi publicou fato relevante na tarde desta terça-feira (25) confirmando a falência da empresa, conforme julgamento realizado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

No comunicado oficial, a empresa informou que a decisão colegiada negou os recursos movidos por Bradesco e Itaú, que haviam pedido a continuidade do processo de recuperação judicial da empresa.

A Oi acrescentou que houve a nomeação de Adriano Pinto Machado, Sérgio Zveiter e Preserva Ação como administradores judiciais dessa etapa final.