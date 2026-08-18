CGS Recife chega à 3ª edição em agosto

A programação une debate técnico, geração de negócios e discussão sobre práticas responsáveis (Divulgação/CGS)

Nos dias 24 e 25 de agosto, o Recife recebe a 3ª edição do CGS Recife, no RioMar Eventos. O encontro reúne executivos, operadores, reguladores, autoridades e fornecedores de tecnologia para debater os rumos do mercado brasileiro de iGaming, pouco mais de um ano e meio após o início da operação do setor regulado no país.

Serão dois dias dedicados a negócios e conexões com quem constrói essa nova etapa da indústria brasileira de apostas, unindo operadores, reguladores e fornecedores em torno dos principais desafios regulatórios do momento.

Um espaço especial do evento será dedicado ao Jogo Responsável e à Proteção ao Jogador. A proposta é estimular a troca de experiências entre operadores, especialistas e autoridades, além de fortalecer ações de prevenção voltadas à segurança do consumidor, um dos temas mais sensíveis e estratégicos para a maturidade do setor regulado no Brasil.

Pela manhã, as conferências vão explorar os principais temas que atravessam o mercado legal brasileiro atualmente: as novas diretrizes e portarias da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, compliance, operação, publicidade, tecnologia, os próximos passos da indústria, proteção ao consumidor e o combate ao mercado ilegal de apostas, que segue sendo um dos principais desafios para operadores licenciados.

Já pela tarde, das 14h30 às 19h, abre o CGS Business Hub, um espaço voltado exclusivamente para profissionais da indústria realizarem networking, reuniões e geração de novos negócios. O acesso ao hub é gratuito, mediante cadastro prévio no portal www.cgsbrasil.com.

Quem se inscrever com antecedência no Business Hub também pode solicitar acesso gratuito às conferências da manhã. São apenas 15 ingressos cortesia, que devem ser solicitados e confirmados diretamente pelo e-mail [email protected]. A concessão do acesso gratuito está sujeita à disponibilidade de vagas e será confirmada por e-mail ao participante.

Com uma programação que une debate técnico, geração de negócios e discussão sobre práticas responsáveis, o CGS Recife 2026 se consolida como um dos principais pontos de encontro do setor regulado no país, reunindo em um só espaço quem regula, quem opera e quem constrói o futuro do iGaming brasileiro.