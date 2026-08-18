Aplicativos trocam percentual por assinatura e motoristas passam a pagar antes para rodar

Novo modelo de negócio da Uber e 99 propõe pagamento de pacotes de até R$ 50 em troca de transferência do valor integral da corrida

Serviços de Uber Moto e 99 Moto chegaram ao Recife entre o fim de 2021 e início de 2022. (Foto: Divulgação/Uber)

A forma como motoristas de aplicativos pagam para trabalhar está mudando. Uber e 99 começaram a substituir o desconto percentual sobre cada corrida por modelos de assinatura, nos quais o condutor paga um valor fixo antecipadamente e fica com 100% do que recebe nas viagens. A novidade já chegou a cidades pernambucanas e divide opiniões entre os trabalhadores: enquanto alguns relatam aumento nos ganhos, entidades da categoria criticam o que consideram uma transferência de custos para o motorista.

Em Pernambuco, o modelo Taxa Zero, da 99Moto, já está disponível para condutores do Recife e Região Metropolitana, Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata; Garanhuns, no Agreste; e Petrolina, no Sertão. Com a mudança, a cobrança de 25% sobre o valor de cada corrida foi substituída por opções de assinatura. Os valores variam de R$ 6,99 a R$ 40,99, em modalidades diárias ou com limite de ganhos de até R$ 300.

Na Uber, o Passe para Motoristas propõe as mesmas duas lógicas e promete o igual repasse de 100% do valor pago pelos usuários nas viagens em troca do pagamento prévio do condutor. O custo por pacote, no entanto, não foi informado pela empresa, nem consta em seu site. "Os valores variam por praça", respondeu a assessoria, ao Diario, sem o detalhamento das tarifas em Pernambuco. Caruaru é a única cidade do estado onde o modelo contempla também carros.

O estudante de nutrição Marcos Amorim, 29 anos, é usuário da 99Moto e foi um dos que, diante da surpresa do novo sistema, optaram pelo pacote diário. "Escolhi pelo valor e, também, por não compreender os outros a longo prazo. Preferi uma escolha segura e de menor custo", explica, ao destacar a complexidade da implementação. "Se a pessoa não tiver atenção, ela fica perdida. São muitas informações novas [que surgiram] do nada", observa.

Para o universitário, a mudança tem sido positiva. No aplicativo, ele exibe o detalhamento dos rendimentos, em que é possível visualizar que em um único dia R$ 31 deixaram de ser descontados pela 99, em troca da cota única dos R$ 7 arredondados ao dia. Marcos indica que, de acordo com o aplicativo, em 19 dias - por R$ 132,81 totais - manteve R$ 495,65, que seriam descontados no modelo que deixou de operar.

O atendente e motociclista Daniel Albuquerque, 44, aderiu ao passe da Uber há quase dois meses e concorda que a implementação trouxe melhorias. "Antes, numa corrida de R$ 16, ela [a empresa] me dava R$ 10", relembra. Na corrida dos R$ 15,91 pagos, ele recebeu R$ 14,48. "De qualquer forma está melhor, porque eles estão repassando praticamente tudo."

Com o modelo implementado, Daniel paga R$ 23 para circular ao longo da semana. Segundo ele, antes acumulava R$ 20 por hora, com as corridas. Agora, afirma compor até R$ 28 no mesmo tempo.

A nova oferta tem, também, acendido o farol amarelo para os coletivos que defendem a categoria e que veem o novo modelo de negócio como imposição. "O motorista paga para trabalhar. É mais uma modalidade que a empresa cria para se beneficiar e, nesse caso, ter uma garantia", aponta o presidente do Sindicato dos Entregadores e Motociclistas Autônomos de Pernambuco (Seambape), Rodrigo Lopes.

"Agora o condutor fica refém de trabalhar até recuperar o valor investido. Se ele assina um passe para uma semana, ele não irá descansar até concluir o período assinado e que é atualizado automaticamente", observa o presidente do sindicato. Apesar disso, o Seambape não tem ações previstas. "Não apoiamos, mas é preciso que haja um maior entendimento e mobilização dos usuários. A construção de uma consciência de classe", conclui Lopes.

Sobre a opção pelo modelo implementado, a 99 respondeu, em nota, que ele "foi desenvolvido para ampliar a transparência, oferecer maior previsibilidade sobre custos e atender diferentes perfis de utilização por meio de modalidades de pacotes". Para a empresa, "a novidade faz parte da estratégia da 99 de evoluir continuamente as soluções oferecidas aos motociclistas parceiros".

A Uber, por sua vez, reforçou que o Passe para Motoristas está "em teste para motoristas parceiros" e que só está disponível em "cidades selecionadas". Sobre a implementação do modelo em todo o Brasil, a assessoria de imprensa da plataforma informou que não há "previsão de expansão para compartilhar no momento".