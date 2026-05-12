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IRPF 2026

IRPF 2026: perder o prazo para a declaração pode gerar multa; entenda

Professor explica que contribuintes que entregam declaração após o prazo final pode pagar multa de até 20% do valor do imposto devido

Thatiany Lucena

Publicado: 12/05/2026 às 20:17

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Prazo para a declaração do Imposto de Renda se encerra no dia 29 de maio/Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Prazo para a declaração do Imposto de Renda se encerra no dia 29 de maio (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Na reta final para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2026, que se encerra no dia 29 de maio, quase 500 mil contribuintes de Pernambuco ainda precisam entregar a documentação. O contador e professor do curso de Ciências Contábeis da Estácio, Pedro Assis, alerta sobre os principais riscos que os contribuintes podem correr ao deixar para entregar a declaração nos últimos dias do prazo.

Segundo Assis, um dos motivos que acabam contribuindo para o atraso é que muitos contribuintes acreditam que a declaração só pode ser entregue com toda a documentação necessária. “Se o contribuinte chegar na última semana e não tiver toda a documentação, ele pode entregar com os documentos que ele tem e depois fazer uma declaração retificadora ajustando aqueles valores que precisam ser corrigidos”, explica o contador.

O professor orienta que fazer esse tipo de entrega evita que a pessoa perca o prazo e seja penalizada. Ele explica que quem está obrigado a declarar e perde o prazo corre o risco de multa que pode chegar a até 20% do valor do imposto de renda devido. Além de ficar o CPF pendente de regularização.

“Quando chega nesse estágio, o contribuinte fica impossibilitado de fazer algumas operações, como movimentar conta bancária, utilizar cartão de crédito, fazer saque e Pix”, detalha Assis.

De acordo com o professor, o ideal é que o contribuinte entregue a declaração dentro do prazo, garantindo a sua restituição de forma prioritária.

Balanço das declarações do IR em Pernambuco


Segundo dados da Receita Federal, até o dia 12 de maio, 642.346 contribuintes pernambucanos haviam enviado a declaração do imposto de renda. Esse valor representa 58% do total de contribuintes no estado (1.114.955), ainda de acordo com as informações da Receita registradas por meio das declarações do IRPF enviadas de 2025 até 26 de janeiro deste ano.

 

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atraso , Imposto de Renda , Receita Federal
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