Preço do etanol cai em 17 Estados e no DF, sobe em 5 e fica estável em 3, diz ANP

Nos postos pesquisados pela ANP no Brasil, o preço médio do etanol recuou 2,63%, para R$ 4,44 o litro

O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 2,98 o litro, em São Paulo (foto: PEDRO SANTANA / CB)

Os preços médios do etanol hidratado caíram em 17 Estados e no Distrito Federal, subiram em cinco e ficaram estáveis em três na semana de 3 a 9 de maio. Não houve cotação no Amapá. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas.

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol recuou 2,63%, para R$ 4,44 o litro.

Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço caiu 2,80%, a R$ 4,17 o litro.

As únicas altas porcentuais na semana foram registradas no Piauí (0,20%), para R$ 4,97 o litro; no Rio Grande do Norte, para R$ 5 76 o litro (3,97%), no Tocantins, para R$ 5,38 o litro (0,19%), no Amazonas, para R$ 5,35 o litro (1,33%), e no Ceará, para R$ 5 40 o litro (0,19%).

O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 2,98 o litro, em São Paulo.

O maior preço, de R$ 6,94, foi observado na Bahia. Já o menor preço médio estadual, de R$ 4,17, foi registrado em São Paulo, enquanto o maior preço médio foi verificado no Rio Grande do Norte, de R$ 5,76 o litro.