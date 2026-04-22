Fux vota para manter prisão de ex-presidente do BRB; Toffoli se declara suspeito

Dias Toffoli vem declarando suspeição em todos os julgamentos que envolvem o caso do Banco Master desde que deixou a relatoria

Segunda Turma do STF (Gustavo Moreno/STF)

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou para manter as prisões preventivas de investigados no caso do Banco Master. Entre os presos, está o ex-presidente do Banco Regional de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa. Ele acompanhou André Mendonça, que é relator do processo e determinou as prisões na semana passada. Com isso, o placar está em 2 a 0 até o momento.

Já o ministro Dias Toffoli se declarou suspeito e não vai se manifestar.

O ministro vem declarando suspeição em todos os julgamentos que envolvem o caso do Banco Master desde que deixou a relatoria, após seu nome ser citado em diálogos obtidos no celular do dono do banco, Daniel Vorcaro.

O caso está no plenário virtual da Segunda Turma da Corte que começou nesta quarta-feira (22), às 11 horas, e vai até as 23h59 da sexta-feira (24).

Também integram o colegiado os ministros Gilmar Mende e Kássio Nunes Marques, que ainda vão votar.



