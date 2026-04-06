Pernambuco teve crescimento de até 27,7% em índices da economia

No setor de Atividades Turísticas, Pernambuco registrou o avanço de 2,8%, uma variação modesta na comparação com o mesmo período do ano anterior (Foto: José Cruz/Agência Brasil/Arquivo)

Pernambuco registrou destaque em índices setoriais da economia, alcançando alta de 27,7% no setor de Produção Física Industrial, com base em dados de janeiro, comparado ao mesmo mês do ano passado. Os dados setoriais de janeiro foram divulgados nesta segunda-feira (6) pela Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco (Condepe/Fidem). Os dados, coletados e publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),

De acordo com o relatório da Condepe/Fidem, o resultado positivo do setor de Produção Física Industrial posiciona Pernambuco, inclusive, como o maior destaque regional e nacional no segmento. Atrás do estado, os melhores índices na variação mensal contra janeiro do ano passado foram registrados no Espírito Santo (14,5%) e Rio de Janeiro (5,6%)

Segundo o levantamento, em Pernambuco, o setor foi impulsionado principalmente pela retomada das atividades de fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis (648,3%), incrementado pelo dinamismo da metalurgia (142,8%) e pelo crescimento da fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (78,4%).

"No conjunto dos dados, é possível observar que Pernambuco inicia 2026 com sinais positivos. São avanços que fortalecem a circulação de renda, dão mais segurança para investir e ajudam a criar um ambiente mais favorável para quem empreende, trabalha ou depende desses setores no dia a dia. Os indicadores servem justamente para transformar movimentos que às vezes parecem isolados em uma leitura clara do momento que o Estado está vivendo", ressalta a diretora de Estudos, Pesquisas e Estatística da Condepe/Fidem, Heloísa Renatha.

No setor de Atividades Turísticas, Pernambuco registrou o avanço de 2,8%, uma variação modesta na comparação com o mesmo período do ano anterior.

No Volume de Serviços, Pernambuco registrou variação de 0,9% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. De acordo com o estudo, apesar de tímido, o índice coloca o estado à frente de outros estados do Nordeste como Bahia, que recuou -1,6%, e Ceará, com um indicador negativo de -3,7%.

Já no Comércio Varejista, Pernambuco se destacou na comparação direta com o mês de dezembro, com alta de 4,0%, melhor desempenho do Nordeste e segundo maior do país no recorte temporal.

Quando comparado com o mês do ano anterior, o estado registrou crescimento de 7,7%, índice acima da média nacional e à frente das economias do Ceará (6,1%) e da Bahia (1,8%). Na variação em 12 meses contra os 12 meses do ano anterior, o comércio pernambucano manteve desempenho positivo de 1,3%, superando o momento de estagnação do país e superando o resultado registrado pela Bahia (0,6%).

