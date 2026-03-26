IPCA-15 sobe 0,44% em março, revela IBGE

Dados do IPCA-15 foram divulgados na manhã desta quinta-feira 26, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Dinheiro, Real Moeda brasileira (José Cruz/Agência Brasil)

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) subiu 0,44% em março, resultado acima da mediana das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, de alta de 0,29%, e próximo ao teto, de avanço de 0,48%. O piso era de aumento de 0,24%.

Os dados do IPCA-15 foram divulgados na manhã desta quinta-feira 26, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em 12 meses até março, a alta do índice foi de 3,90%, número também acima da mediana das projeções, de 3,74% e mais perto do teto de 3,94%. O piso das estimativas nesse caso era de avanço de 3,65%.