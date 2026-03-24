Estado anuncia atração de R$ 136,1 milhões em investimentos e geração de 624 empregos

O anúncio foi realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDEC), Secretaria da Fazenda (Sefaz), Adepe, e outros órgãos do governo do estado (Fotos: Tony Holanda/Adepe)

O governo de Pernambuco anunciou, nesta terça-feira (24), a atração de R$ 136,1 milhões em investimentos, com a expectativa de geração de 624 empregos. O anúncio foi feito durante a primeira reunião do ano do Conselho Estadual de Políticas Industrial, Comercial e de Serviços (Condic), na Agência de Desenvolvimento Econômico (Adepe).

Considerando o total de R$ 136,1 milhões anunciados em investimentos, R$ 85,9 serão destinados para o interior do estado, enquanto a Região Metropolitana do Recife ficará responsável pela atração de R$ 50,2 milhões. Em relação a previsão de 624 vagas de empregos diretos, 324 irão para interior do estado e 300 seguirão para o Grande Recife.

Do total, foram aprovados 35 projetos de implantação e ampliação de atividades que receberão incentivos fiscais do Programa de Desenvolvimento de Pernambuco (Prodepe) e do Programa de Estímulo à Indústria de Pernambuco (Proind). Além disso, também foram aprovados sete importadores atacadistas e 11 centrais de distribuição.

De acordo com a Adepe, por meio do Prodepe, serão investidos R$ 36,6 milhões com previsão de geração de 121 empregos em sete projetos. Entre os projetos em destaque estão a implantação da Norte West Alumínio, com R$ 25,5 milhões na unidade de produção de telhas metálicas em Caruaru.

Já através do Proind, serão investidos R$ 99,4 milhões com 28 projetos e geração de 503 empregos. Entre as principais empresas que receberão investimentos estão a Multieyes Indústria e Automação em Recife (R$ 11,1 milhões) e Athena Brasil Indústria de Bebidas em Goiana (R$ 27,0 milhões).

O anúncio foi realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDEC), Secretaria da Fazenda (Sefaz), Adepe, e outros órgãos do governo do estado.

“Iniciamos 2026 com o pé direito e firmes no propósito de seguir desenvolvendo nosso estado. Este primeiro anúncio do ano reafirma nosso compromisso com a descentralização do desenvolvimento, com a maior fatia desses recursos e das novas vagas de emprego para o interior do Estado. Seja na Região Metropolitana, Agreste, Sertão e nas demais regiões de desenvolvimento, o papel da Adepe é ser esse motor que impulsiona desde a produção de telhas e alimentos até a alta tecnologia e automação como podemos ver aqui hoje", detalhou a diretora-presidente interina da Adepe, Roberta Andrade.

Crescimento da agricultura

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti, destacou o crescimento da agricultura pernambucana, que vem ganhando força, quando comparado aos outros setores da economia. Segundo ele, a atração de investimentos é reflexo de obras do governo do estado.

“O crescimento que estamos vendo na agricultura em Pernambuco hoje já se reflete diretamente no perfil dos projetos que chegam até nós. São estradas avançando para novos territórios produtivos, água chegando ao meio rural e criando condições reais de expansão. O setor privado responde a esse ambiente com confiança e com investimento. É sempre muito significativo ver surgir esse tipo de projeto alinhado com o desenvolvimento que o Estado precisa.”, explicou o secretário.



