Rogério Ceron será o novo secretário-executivo do ministério da Fazenda, diz Durigan no X
O nome de Ceron foi o primeiro anunciado pelo novo ministro da Fazenda
Publicado: 23/03/2026 às 20:32
Secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron (foto: Washington Costa/MF)
O novo ministro da Fazenda, Dario Durigan, anunciou nesta segunda-feira, 23, pelo X, os novos nomes da equipe do ministério. O primeiro nome anunciado é o de Rogério Ceron, que deixará o comando do Tesouro Nacional e será o novo secretário-executivo, o número dois na hierarquia da pasta. "Confio na sua capacidade de entrega, e destaco que seu trabalho à frente do Tesouro foi fundamental para avançarmos com nossa agenda nos últimos anos", escreveu Durigan.
Como secretária-executiva adjunta, assumirá Úrsula Peres, professora da Universidade de São Paulo (USP) e especialista em políticas públicas. O comando do Tesouro Nacional passará para o subsecretário da Dívida Pública, Daniel Leal.
O então assessor especial Mathias Alencastro já assumiu a Secretaria de Assuntos Internacionais (SAIN), no lugar de Tatiana Rosito, que havia sido exonerada no início de março, e Daniele Cardoso está na chefia da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) - esta última tinha ficado sob o comando de Regis Dudena desde a criação, em 2024, e ficou sem titular porque Dudena tinha sido transferido para a Secretaria de Reformas Econômicas (SRE) em janeiro deste ano.
"Ninguém faz nada sozinho. Somos um ministério sério, unido e técnico. Mulheres e homens comprometidos em fazer a diferença todos os dias, trabalhando pela prosperidade das famílias brasileiras", concluiu Durigan no anúncio.
Outras mudanças contemplam Fábio Terra como chefe de gabinete do ministro e Flavia Renó, assessora especial. Fernando Haddad foi exonerado na sexta-feira, 20, do cargo que ocupava desde o primeiro dia do atual governo, sendo substituído por Durigan, que era seu secretário-executivo desde junho de 2023. Haddad é o pré-candidato do PT para a disputa pela cadeira de governador de São Paulo.