Ameaça de greve dos caminhoneiros: categoria se reúne nesta quinta (19)

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística (CNTTL) indicou que irá se posicionar após o resultado da assembleia

Greve de caminhoneiros em 2018 parou o país (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Representantes dos caminhoneiros se reúnem, na tarde desta quinta-feira (19), na sede do Sindicato dos Caminhoneiros da Baixada Santista, Sindicam, em Santos, São Paulo, para discutir uma possível paralisação nos próximos dias.

O aumento do preço do óleo diesel é apontado como principal motivo da mobilização. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística (CNTTL) indicou que irá se posicionar após o resultado da assembleia.

O valor médio nacional do combustível chegou a R$ 7,17 por litro na segunda semana de março, puxado pelos efeitos da escalada da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã sobre o mercado internacional de petróleo.

Confira a íntegra da nota da CNTTL:

A CNTTL (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística) informa que aguardará a decisão da Assembleia Nacional dos Caminhoneiros, que acontecerá nesta quinta-feira, dia (19), na sede Sindicato dos Caminhoneiros da Baixada Santista (SINDICAM).

Esse encaminhamento foi aprovado em reunião do movimento nacional dos caminhoneiros, realizada na tarde desta quarta-feira, dia (18), em Santos.

Em vídeo, o presidente do SINDICAM, Luciano Santos, convoca todos os caminhoneiros para essa Assembleia que irá avaliar as medidas anunciadas sobre as pautas da categoria em coletiva realizada hoje pelo Ministro dos Transportes, Renan Filho.

Até a assembleia, os caminhoneiros manterão o estado de greve. A CNTTL reforça que estará do lado dos trabalhadores, respeitando a decisão da maioria nesta assembleia, que será quinta-feira, às 16h, na sede do Sindicam-Baixada Santista.

Medidas do governo federal

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou um decreto que zera PIS e Cofins na importação e comercialização do diesel e uma medida provisória de subvenção a produtores e importadores.

O Ministério da Fazenda estima que as ações podem reduzir o preço em até R$ 0,64 por litro, mas, até aqui, não impediram a escalada recente.

Paralelamente, a Petrobras reajustou em R$ 0,38 o litro do diesel vendido às distribuidoras a partir de 14 de março. Com a mistura obrigatória com biodiesel, o impacto estimado é de R$ 0 32 no diesel B nos postos, marcando a primeira alta após um longo período de estabilidade.

Na quarta-feira (18), o ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou medidas adicionais para tentar garantir o cumprimento dos pisos mínimos de frete do transporte rodoviário de cargas. A ameaça de paralisações de caminhoneiros em diversas regiões do País está sendo sinalizada por lideranças da categoria.

"Quem insistir em desrespeitar a tabela passará a ser efetivamente responsabilizado, como transportador, contratante, acionista ou controlador da empresa, com medidas que interromperão a irregularidade, desestimularão a reincidência e corrigirão distorções de mercado", afirmou o ministro em postagem no X.