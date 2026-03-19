Volátil, dólar abre em baixa e passa a subir com guerra, petróleo e BCs no radar

Ajuste de alta do dólar é puxado pela disparada de mais de 5% do petróleo Brent (acima de US$ 113 o barril) e pela aversão ao risco com a guerra EUA-Israel contra o Irã, já no 20º dia

Dólar (jcomp/Freepik)

Após abrir com viés de queda e tocar R$ 5,2447 (-0,04%), o dólar virou para alta e rondava R$ 5,30 na manhã desta quinta-feira, 19. O ajuste de alta é puxado pela disparada de mais de 5% do petróleo Brent (acima de US$ 113 o barril) e pela aversão ao risco com a guerra EUA-Israel contra o Irã, já no 20º dia.

Os juros futuros também sobem, acompanhando a moeda e os Treasuries. No radar, operação do BC com venda de dólar à vista e leilão de swap reverso, que equivale à compra da moeda no mercado futuro (com oferta de até US$ 1 bi cada) entre 9h30 e 9h35, e a decisão de juros do BCE às 10h15.

Após o Federal Reserve manter juros ontem à faixa de 3,50% a 3 75% e o Copom reduzir a Selic em 0,50 pp, a 14,25% ao ano, o Banco da Inglaterra (BoE) manteve nesta quinta a taxa de juros em 3,75% pela segunda reunião seguida, em meio às incertezas da guerra no Oriente Médio e à inflação persistente no Reino Unido.

No mesmo contexto, mais cedo, o BC da Suíça (SNB) também manteve juros em 0% e sinalizou possível intervenção no câmbio, enquanto o Riksbank, da Suécia, manteve sua taxa em 1,75% e disse que pode agir se a guerra afetar a inflação e a economia.

No mercado local, o IGP-M subiu 0,15% na segunda prévia de março após queda de 0,70% em fevereiro, puxado pela aceleração do IPA-M (0,13%). Em contrapartida, houve desaceleração no IPC (0 16%) e no INCC (0,30%), indicando pressão concentrada no atacado.

O Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) do Banco Central afirmou que as condições financeiras globais ficaram mais restritivas desde novembro de 2025, mas destacou que o sistema financeiro segue resiliente, com mecanismos do Fundo Garantidor de Créditos funcionando adequadamente para absorver choques.