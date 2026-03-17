Evento Conexão Tech Recife–Índia debate expansão da mão de obra local de tecnologia

Secretário de Desenvolvimento Econômico do Recife, Carlos Andrede Lima (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A qualificação da mão de obra e a exportação de inteligência no setor de tecnologia foi um dos temas abordados no Seminário Internacional Conexão Tech Recife–Índia. O evento aconteceu nesta terça-feira (17), no Porto Digital, no Bairro do Recife, com a estratégia de estreitar relações entre os dois países em projetos de inovação.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico do Recife, Carlos Andrade Lima, a capital pernambucana foi escolhida por já ser um hub de tecnologia no Nordeste e concentrar profissionais qualificados.

“Nosso objetivo é colocar o Recife no mapa das empresas indianas e mostrar que aqui é um hub de tecnologia, uma cidade que geograficamente é colocada numa posição especial no coração do Nordeste. Recife é uma cidade que tem abundância de mão de obra qualificada, com mais alunos em tecnologia de informação do país per capita”, disse.

O evento é uma iniciativa promovida pela Prefeitura do Recife, por meio do programa Investe Recife, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Câmara de Comércio índia-Brasil.

Apesar de ainda ser pequena, a relação entre a índia e o Recife já existe, aponta o CEO da Câmara de Comércio índia Brasil e Cônsul Honorário da índia no Rio de Janeiro, Leonardo Ananda. A capital pernambucana possui a primeira sede da Câmara de Comércio Índia Brasil do Nordeste, instalada na cidade em outubro de 2025, uma forma de fomentar e fortalecer as relações comerciais entre o Nordeste do país e a Índia. “Recife é muito forte na área de tecnologia e inovação e também é muito forte na área de saúde, que são dois setores da economia indiana robustos e que têm muitas oportunidades e sinergias nessa relação com o Brasil”, afirma Leonardo.

Turismo

Participaram do evento representantes da Tata Consultancy Services (TCS), braço tecnológico do grupo indiano Tata. Segundo Leonardo, o Grupo Tata já tem investimentos no Brasil na área de tecnologia, através da TCS. mas ainda está mais presente no Sudeste do país e pretende expandir para outras regiões do país.

Ainda de acordo com ele, a região também pode estar no radar do grupo, que enxerga o potencial econômico do estado. “O Grupo Tata é um grupo multissetorial que pretende investir no Brasil também na área hoteleira e aqui no Nordeste a gente tem boas possibilidades. Estamos estudando o início de uma rota direta aérea, da Índia para o Brasil, e eles são donos da Air India, a maior companhia aérea indiana. Quem sabe, no futuro, a gente não possa ter um voo Brasil-Índia e Recife seja um dos hubs para recepcionar esse voo”, destaca.



Segundo o presidente do TCS no Brasil, Bruno Rocha, alguns projetos na capital do estado já estão sendo avaliados, tanto no desenvolvimento de talentos locais quanto eventuais aquisições. Uma das iniciativas que está sendo estudada é a instalação de um centro no Sertão do estado. “Nesse fim de semana, estamos indo conhecer com mais detalhes o projeto do Amigos do Bem, que envolve 150 mil famílias de várias cidades. Temos dados que mostram a competência dos alunos. A TCS tem profissionais em mais de 30 municípios e aqui em particular é um esforço da companhia em trazer emprego e oportunidade para esses jovens”, afirma.

Exportação de talentos

Para o coordenador do curso de Relações Internacionais da UniFBV, Gustavo Delgado, um dos desafios atuais do setor de tecnologia no país é fazer com que o estudante tenha um olhar mais voltado para o internacional.

“A gente forma aqui muito internamente, com as nossas necessidades, com as nossas dores, sem olhar para a cultura internacional e a cultura estrangeira como um todo. Esse não é um problema de Recife, é um problema do Brasil. É por isso que um evento como esse é fundamental para que a gente abra a cabeça e para as oportunidades.”, aponta.

