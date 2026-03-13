Haddad volta a criticar alta de juros, mas evitar culpar integrantes do BC

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (Antonio Cruz/Agência Brasil)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou o aumento da taxa de juros real desde meados de 2024. Em entrevista ao portal de notícias Opera Mundi, no YouTube, ele foi questionado sobre por que a percepção da população em relação à economia está ruim mesmo com indicadores econômicos performando bem.

"O Brasil desde a metade do ano de 2024 está aumentando a taxa de juro real. Nós estamos falando de dois anos, quase, de aumento da taxa de juro. É literalmente impossível que isso não tenha produzido efeitos também no bem-estar, sobretudo porque a gente sabe do nível de endividamento das famílias. Então, eu exploraria essa possibilidade", argumentou o ministro.

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Em seguida, indagado sobre o fato de todos os atuais diretores do Banco Central terem sido indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Haddad disse que há um problema estrutural. "Existe essa coisa de mandato que não existia, de autonomia que não existia, mas assim, existe uma coisa estrutural no Brasil. Então, eu não quero fulanizar esse debate porque eu acho que não vai contribuir", respondeu.

"Nós estamos falando da menor inflação acumulada em quatro anos da história do Brasil", continuou. Ele afirmou que há setores que vocalizam suas opiniões, sem especificar quais, que entendem que errar para mais é melhor do que errar para menos. "Tem uma ideia de que nós temos que sempre estar comprando credibilidade".