Preço do diesel acompanha alta da gasolina e aumenta em Pernambuco

Reajuste no valor do diesel e da gasolina já é realidade em postos por todo o país. Foto: Daniel Ferreira/CB/D.A. Press ()

O preço do diesel acompanhou a alta da gasolina em Pernambuco ao longo da última semana.

No estado, o valor médio do diesel comum chegou a R$ 6,23 por litro, segundo dados do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), comparando a última semana de fevereiro com a primeira semana de março.

O levantamento é da Edenred Mobilidade, feito com base em dados de 21 mil postos no país.

O último preço médio divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) para Pernambuco foi de R$ 6,11 por litro, referente ao período entre 1º e 7 de março.

Os dados oficiais de preço médio de revenda ANP, referentes a esta semana, serão divulgados na sexta-feira (13).

Diante desse cenário, o Diario fez um cálculo comparativo com os dados de Pernambuco.

Foi feita a comparação entre o valor médio registrado pelo IPTL (R$6,23) com o preço médio de revenda da ANP (R$ 6,11), referente à semana entre os dias 1º e 7 de março. O resultado indicou um aumento de aproximadamente 1,96% no estado.

Também de acordo com o levantamento do IPTL, no Nordeste, o diesel S-10 também registrou alta de 13,17%, enquanto o diesel comum aumentou 8,79% no período analisado. Com isso, o preço médio do combustível na região chegou a R$7,22 por litro.

Em entrevista ao Diario, o economista e professor Sandro Prado, disse que Pernambuco é particularmente sensível às oscilações no preço do diesel, já que o estado depende fortemente do transporte rodoviário para a logística de alimentos e a distribuição de mercadorias. Segundo ele, essa volatilidade pode impactar diretamente o custo de vida da população em todo o estado.



Preocupação nacional

Diante desse cenário, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou em coletiva nesta quinta-feira (12) que o governo federal irá isentar o óleo diesel dos impostos PIS/Cofins durante o período da guerra no Oriente Médio.



Segundo o Sindicombustíveis-PE, Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Pernambuco, o aumento dos preços seria consequência da instabilidade geopolítica relacionada ao conflito no Oriente Médio.

A medida foi adotada após a alta no preço do combustível registrada em todo o país.