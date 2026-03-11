Rede hoteleira abre 98 novas vagas de emprego em Muro Alto

Oportunidades são no regime CLT para 17 funções, entre elas cozinheiro, recepcionista e supervisor de governança e entre os benefícios está plano de saúde e odontológico

GAV Resorts (Divulgação)

O litoral Sul está com 98 vagas de emprego abertas para a rede hoteleira GAV Resorts, que opera dois empreendimentos na praia de Muro Alto.

Os postos são para 17 diferentes funções, entre elas: cozinheiro, atendente de A&B (alimentos e bebidas), auxiliar de lavanderia, recepcionista, recreador, cumim, estoquista, técnico de manutenção, supervisor de governança, entre outras.

A rede ainda oferece benefícios como plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida e alimentação, além de transporte saindo do Recife e de outras quatro localidades da Região Metropolitana (Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Camela e Nossa Senhora do Ó).

A lista completa de pré-requisitos para cada vaga pode ser consultada no link. No site, também é possível acessar a descrição das atividades e realizar a candidatura.

Os currículos também podem ser enviados diretamente ao setor de RH pelo e-mail [[email protected]] ou pelo WhatsApp (81) 98299-1835.

Região Nordeste é estratégica



A GAV Resorts já conta com 1,4 mil funcionários em Pernambuco. O CEO do empreendimento, Manoel Pereira, destaca que o Nordeste é uma região estratégica para a GAV e concentra importantes investimentos da empresa. “Por isso a nossa preocupação em manter a seleção de mão de obra qualificada, com o mercado de trabalho aquecido, em qualquer temporada”, explicou.