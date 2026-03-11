Recife recebe primeira loja colaborativa de cultura pop asiática e geek do Brasil

Instalado no Shopping Tacaruna, o projeto se prepara para receber clientes a partir deste sábado (14)

Espaço Geek Asiáitico no Shopping Tacaruna (Foto: Divulgação)

No setor de entretenimento geek e cultura pop asiática, o Recife recebe, a partir deste sábado (14), o Espaço Geek Asiático. Instalado no Shopping Tacaruna, o projeto marca a estreia da primeira loja colaborativa do Brasil dedicada exclusivamente a esses segmentos.

Diferente de uma loja convencional, o espaço funciona no modelo pop-up e colaborativo, reunindo 12 empreendimentos diferentes a cada semana. A estratégia permite que marcas que operam majoritariamente no ambiente digital ou em feiras itinerantes tenham um ponto físico estratégico em um dos principais centros de compras da cidade.

"A iniciativa oferece estrutura para quem atua no digital e cria um ponto de encontro para fãs, que passam a ter um local dedicado para encontrar produtos e compartilhar interesses", destaca Roberta Meireles, coordenadora do projeto.

O lançamento acontece em um momento de pico para o setor. O Brasil já ocupa posições de destaque no consumo global:

5º maior mercado mundial de K-pop.

8ª posição entre os maiores consumidores de produtos geek no mundo.

90% dos brasileiros usuários de streaming já consumiram produções coreanas (K-dramas).

A expectativa é que, até 2027, o mercado geek global movimente cerca de US$ 41,3 bilhões, abrangendo desde colecionáveis e decoração até o setor gastronômico, que também terá forte presença no evento através da lanchonete Kokay Culinária Afetiva Japonesa.

Além dos produtos (que incluem de bijuterias a itens de papelaria personalizada), o público terá uma área de conveniência para preparo de pratos típicos, como lámen e tteokbokki. Na inauguração, os primeiros 50 clientes (maiores de 18 anos) serão brindados com um shot de soju, a tradicional bebida coreana.

Serviço:

Espaço Geek Asiático

Onde: Shopping Tacaruna, Piso L1 (Recife).

Quando: De 14 de março a 26 de abril (sempre aos fins de semana).

Horários: Sábados (9h às 22h) e Domingos (12h às 21h).

Marcas confirmadas: Kbox, Kurama Bijus, Union Store, Kokay Culinária, Mimo Pack, K-pop Nali, Geekmundo, Sebo do Anderson, Fenrir, Paper Shop Army, Studio K-Idols, Yeager Store, Army Forever, Wakai Kumiho, Darling Store e Kimpo Store.

Mais informações: @caixadefosforoproducoes

