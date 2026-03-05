Mega-Sena acumula e prêmio vai para R$ 50 milhões; veja as dezenas sorteadas

77 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 24.100,61 cada

Três apostas do Grande Recife acertaram a quina da Mega-Sena. (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.980 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (5). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 50 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 03 - 14 - 27 - 33 - 43 - 45

77 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 24.100,61 cada. 5.245 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 583,20 cada.





Apostas



Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (7), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.