Conta de luz sem cobrança adicional: Aneel anuncia bandeira verde em março

Aneel confirmou bandeira tarifária verde até o final deste mês e pernambucanos podem diminuir valor da fatura entregando resíduos recicláveis à Neoenergia Pernambuco

A Neoenergia Pernambuco alerta que o uso consciente da energia elétrica e a adoção de hábitos simples na rotina, podem contribuir com a redução do custo (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou, nesta segunda-feira (2), a manutenção da bandeira tarifária verde até o fim do mês de março.

Isso significa que não haverá cobrança adicional na fatura de energia dos consumidores brasileiros.

Segundo a agência, houve um aumento no volume de chuvas em fevereiro e a consequente elevação do nível dos reservatórios das usinas.

Essa condição favoreceu a continuidade da bandeira verde para março. Ainda que a bandeira seja verde e as condições de geração sejam favoráveis na maior parte do tempo, importante lembrar que pode haver despacho complementar de usinas termelétricas para garantir a robustez do sistema elétrico em situações operativas específicas.

O mecanismo das bandeiras tarifárias foi criado em 2015 para indicar o custo real da energia.

Ele reflete o custo variável da produção de energia, considerando fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis, e o acionamento de fontes de geração.

Programa

Além disso, a Neoenergia Pernambuco reforçou o Projeto Vale Luz, iniciativa que contribui com o orçamento doméstico por meio da troca de resíduos recicláveis por descontos na conta de energia.

O Projeto Vale Luz integra o Programa de Eficiência Energética da Neoenergia, regulado pela Aneel. Os participantes podem entregar metais (latinhas de alumínio e ferro), papel, papelão, plásticos (garrafas PET e embalagens de produtos de limpeza e higiene), óleos vegetais (como coco, cozinha, soja, canola, girassol e milho), vidros e eletrônicos (exceto geladeiras, refrigeradores e condicionadores de ar). Os materiais devem estar limpos e, no caso dos papéis, organizados e empilhados para facilitar a pesagem.



“Cada material possui um valor por quilo. Ao chegar em um dos pontos de atendimento, o cliente pesa o resíduo separado por tipo. O valor total é creditado imediatamente na próxima fatura de energia elétrica. O processo é simples e rápido para que o máximo de pessoas possa participar”, afirmou o analista de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, Douglas Travassos.



Além de reduzir o valor da conta de luz, o programa incentiva o uso racional dos recursos naturais e contribui para diminuir os impactos ambientais provocados pelo descarte inadequado de resíduos, reforçando a sustentabilidade como um dos pilares da empresa.



Como participar



Para aderir ao Vale Luz, o cliente da Neoenergia deve estar em dia com a concessionária. Sem débitos, basta comparecer a um dos pontos de troca itinerantes portando a conta contrato e um documento oficial com foto.



Locais fixos de coleta

Madalena – Rua Real da Torre, s/n (em frente ao nº 449), Recife

Imbiribeira – Rua Srg. Silvio Delmar Holembach, 200, Recife

Jaqueira – Praça Souto Filho, s/n, Recife

Várzea – Rua João Francisco Lisboa, 385, Recife

Limoeiro (Hiper Cordeiro) – PE-050, nº 295, Limoeiro – PE

Pontos de coleta até o próximo sábado (7)

Brejo de Beberibe e Córrego do Jenipapo (segunda-feira)

Vila Tamandaré (terça-feira)

Bomba do Hemetério, Ibura de Baixo e San Martin (quarta-feira)

Aritana/Imbiribeira, Ilha de Deus e UR-7 Várzea (quinta-feira)



Os atendimentos ocorrem, em geral, entre 9h e 14h, variando conforme o local. O ponto da Bomba do Hemetério funciona até as 11h. Já os pontos de Aritana/Imbiribeira, Ibura de Baixo e Ilha de Deus atendem até as 11h30.