Petrobras diz que possui rotas alternativas à região do conflito EUA-Irã
Publicado: 02/03/2026 às 15:49
Sede da Petrobras no RJ (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
A Petrobras informou nesta segunda-feira, 2, que possui rotas alternativas à região do conflito entre Estados Unidos e Irã. Em nota, a estatal disse que isso "dá segurança e custos competitivos para as operações da companhia, preservando as margens".
Segundo a empresa, os fluxos de importação da Petrobras são majoritariamente fora da região de crise e as poucas rotas que existem podem ser redirecionadas.
A Petrobras reforçou também que não há risco de interrupção das importações e exportações no momento.