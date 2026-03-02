Petrobras diz que possui rotas alternativas à região do conflito EUA-Irã

Segundo a empresa, os fluxos de importação da Petrobras são majoritariamente fora da região de crise e as poucas rotas que existem podem ser redirecionadas.

Sede da Petrobras no RJ (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

A Petrobras informou nesta segunda-feira, 2, que possui rotas alternativas à região do conflito entre Estados Unidos e Irã. Em nota, a estatal disse que isso "dá segurança e custos competitivos para as operações da companhia, preservando as margens".

A Petrobras reforçou também que não há risco de interrupção das importações e exportações no momento.