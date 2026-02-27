Empresários chineses querem implantar fábrica de carretas-cegonha na Mata Sul

Zona da Mata Sul do estado se destaca pela infraestrutura logística e proximidade com o polo automotivo de Goiana e despertou interesse de empresários de região chinesa que é hub da indústria rodoviária

Empresa chinesa quer instalar fábrica de carretas-cegonha na Zona da Mata Sul do estado (Foto: Divulgação)

A Zona da Mata Sul de Pernambuco despertou o interesse de um grupo de empresários chineses da cidade de Liangshan, na região de Shandong, local conhecido por concentrar o maior hub de da indústria rodoviária da China. A região do estado é vista como um local estratégico pela proximidade com o Porto de Suape, rodovias e o polo automotivo de Goiana.

Os empresários chineses identificaram que o mercado brasileiro de automóveis zero quilômetros está em constante transformação, além da falta de opções de transporte, identificada como um gargalo logístico. A proposta da empresa, reconhecida pela sua expertise na fabricação de reboques e implementos rodoviários, é implantar uma nova fábrica para atender a essa demanda de maneira eficiente e inovadora, expandindo a sua indústria no mercado brasileiro.

Vantagens locais

Segundo eles, a Zona da Mata Sul de Pernambuco, é avaliada como um local vantajoso quando comparado a outras regiões por causa de uma série de fatores como a localização geográfica privilegiada. A proximidade da região com rodovias é vista como outro ponto que facilita a logística e a distribuição das carretas-cegonha em território nacional.

A proximidade da região com Porto de Suape também é vista como algo que pode possibilitar oportunidades logísticas e também industriais. Nesse cenário, a ideia dos empresários é implantar uma nova fábrica para atender a essa demanda de maneira eficiente e inovadora.

Outro ponto analisado como benéfico é a presença da fábrica da Stellantis em Goiana. O polo automotivo do estado pode proporcionar oportunidades de parceria no setor. De acordo com eles, a qualidade da infraestrutura local de transportes e a disponibilidade de serviços complementares também favorecem diretamente a viabilidade do projeto.

Para dar andamento ao projeto, o grupo chinês já realizou estudos das especificações técnicas exigidas nas rodovias brasileiras, como dimensões e capacidade de carga. Além de Pernambuco, regiões de outros estados estão sendo avaliados, como Feira de Santana, na Bahia, e Caaporã, na Paraíba. Contudo, apontam que a Zona da Mata Sul pernambucana ainda se destaca pela soma de fatores estratégicos do local.

Na avaliação da empresa, a implantação da fábrica deve trazer benefícios à economia local como a geração de empregos diretos e indiretos e o fortalecimento do desenvolvimento regional. Além disso, o empreendimento seria um impulso à evolução de tecnologias e processos logísticos inovadores no país.

