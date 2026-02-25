ExpoRenováveis 2026 reúne líderes do setor de transição energética no Recife

Evento, que também comemora os dez anos da Aperenováveis, acontece de 3 a 5 de março no Cais do Sertão, no Bairro do Recife

A ExpoRenováveis 2026 traz o tema "Energia Limpa Agora" (Foto: Natan Henrique)

O Recife será palco, de 3 a 5 de março, da terceira edição do ExpoRenováveis 2026. O evento se destaca como um dos principais encontros de do setor de energias renováveis do Nordeste e do Brasil. A programação reúne a participação de empresários, investidores, gestores públicos e pesquisadores com foco na transição energética no país.

A expectativa da organização é receber mais de 4 mil visitantes ao longo dos três dias, além de até 600 participantes no Congresso VIP. Além do congresso e feira de inovação, o espaço também terá exposição de veículos elétricos e experiências digitais interativas.

A exposição comercial, a sala de veículos elétricos, o test drive e parte das palestras terão acesso gratuito, já o congresso em formato VIP é pago. De acordo com a organização do evento, em todas as modalidades é necessário realizar a inscrição prévia para participação

A ExpoRenováveis 2026 é iIdealizada e coordenada pela Associação Pernambucana de Energias Renováveis (Aperenováveis). Para 2026, a feira será ainda maior, celebrando também os dez anos de atuação da entidade, com o tema “Energia Limpa Agora”

“A edição de 2026 marca os dez anos da Aperenováveis e, por isso, buscamos inovar, ampliando a programação, fortalecendo conexões estratégicas e criando um ambiente ainda mais propício ao debate, à geração de negócios e à apresentação de soluções tecnológicas para o setor”, afirma Rudinei Miranda, presidente da entidade.

A ideia desta edição é estimular soluções práticas, políticas públicas eficientes, segurança regulatória e inovação tecnológica aplicada, conectando diferentes atores do ecossistema de energias renováveis.

“O tema deste ano traduz exatamente o momento que vivemos. A sociedade pede respostas concretas diante de um setor que avança em ritmo acelerado. A Expo se consolida como uma plataforma de visibilidade, negócios e compromisso institucional com a transição energética”, destaca Rodrigo Neves, diretor da regional Recife da Associação Pernambucana de Energias Renováveis.

A programação do congresso traz painéis que dialogam diretamente com os principais desafios e oportunidades do setor. O painel “O Novo Horizonte das Renováveis: Estratégias de Estabilidade e o Caminho para o Avanço Setorial”, debatido pela Associação Pernambucana de Energias Renováveis (Aperenováveis), abre oficialmente o evento.

Outro destaque é o painel “O Futuro em Operação: Cases Reais de Tecnologias Disruptivas que Estão Redefinindo o Setor Elétrico”, que reúne representantes da Universidade de Pernambuco (UPE), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) e Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

Já o painel “Marco legal das energias renováveis: os desafios do Legislativo para tornar Pernambuco mais competitivo”, promovido pela Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Pernambucana (FPDIP), aprofunda o debate sobre legislação, incentivos fiscais e licenciamento.



Serviço



ExpoRenováveis 2026

Data: 3 a 5 de março de 2026

Local: Cais do Sertão

Endereço: Bairro do Recife – Recife (PE)

Programação: Congresso, exposição comercial, Palco Expo, salão do carro elétrico e ações digitais

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/exporenovaveis-2026/3289922

