° / °
Economia
REGULAMENTAÇÃO

Acordo UE-Mercosul: Alckmin diz que Lula vai regulamentar proteção a produtos nacionais

Há preocupação do setor vitivinícola nacional com potenciais impactos decorrentes da entrada de produtos europeus com tratamentos preferenciais no mercado brasileiro

Estadão Conteúdo

Publicado: 20/02/2026 às 07:46

Seguir no Google News Seguir

Vice-presidente da República, Geraldo Alckmin/Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, afirmou que o governo vai regulamentar por decreto as salvaguardas previstas no âmbito do acordo entre Mercosul e União Europeia.

"O presidente Lula vai regulamentar a salvaguarda por decreto. Então, qualquer problema você pode suspender aquele item. Se tiver um aumento grande de importação, você pode imediatamente acioná-la", afirmou Alckmin, em entrevista coletiva após participar nesta quinta, 19, da abertura da 35.ª Festa Nacional da Uva, em Caxias do Sul (RS).

Há preocupação do setor vitivinícola nacional com potenciais impactos decorrentes da entrada de produtos europeus com tratamentos preferenciais no mercado brasileiro. O governo brasileiro estuda medidas de proteção diante da imposição de salvaguardas agrícolas pela União Europeia.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja também:

Geraldo Alckmin , Lula , Mercosul
Mais de Economia
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP