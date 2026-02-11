Indústria em Pernambuco fecha 2025 com queda de 3,8% no ano

Na passagem de novembro para dezembro, a indústria em Pernambuco cresceu 0,8%

Segundo o IBGE, o setor automotivo contribuiu a atenuar o resultado global negativo da indústria pernambucana em 2025 (Foto: Stellantis/Divulgação)

A indústria em Pernambuco fechou 2025 com queda de 3,8% acumulada no ano em relação a 2024. Os dados foram divulgados na Pesquisa Industrial Mensal (PIM) Regional, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (10). Apesar do recuo, o estado registrou aumento na passagem de 0,8% de novembro para dezembro.

Quando comparado com dezembro de 2024, a produção industrial registrou alta de 1,5%. O índice revela uma recuperação pontual em relação ao mesmo mês do ano anterior.

No levantamento da pesquisa, que considera 17 estados, Pernambuco fica em 13ª no ranking entre os estados que apresentaram queda no setor. Do outro lado, aparece o Espírito Santo, que registrou alta de 11,6 %.

No Nordeste, aparecem com resultado melhor que Pernambuco, a Bahia, com alta de 0,3% e o Ceará, que registrou queda de 0,6%.

Setor automotivo cresceu

Em Pernambuco, entre os setores que mais se destacaram positivamente foi o de Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias, com crescimento de 7%. Na categoria de Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos, o avanço registrado foi de 6,6%.

De acordo com o IBGE, tradicionalmente relacionadas a cadeias produtivas mais complexas e investimentos de maior porte, esses setores contribuíram para atenuar o resultado global negativo da indústria pernambucana em 2025.

Já os desempenhos mais baixos no acumulado do ano foram registrados na Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores, com queda de 69%, e na Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos, que caiu 15,8%. Segundo o IBGE, esse segmento é caracterizado pela tradicional volatilidade.

Além disso, outros segmentos apresentaram desempenhos intermediários foram a Fabricação de produtos alimentícios registrou queda de -1,4%, enquanto a Fabricação de bebidas recuou -0,4%, ambos na variação percentual acumulada no ano comparada com o mesmo período do ano anterior.