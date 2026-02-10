° / °
Economia
LOTERIAS

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 55 milhões; veja as dezenas sorteadas

Na quina, 33 apostas acertaram. Cada uma vai receber o valor de R$ 65.041,25

Agência Brasil

Publicado: 10/02/2026 às 22:40

Seguir no Google News Seguir

Volantes da Mega-Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa/Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Volantes da Mega-Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O prêmio do concurso 2.971 da Mega-Sena acumulou nesta terça-feira (10).

A estimativa de prêmio do próximo concurso, que será realizado no dia 12 de fevereiro, é de R$ 55 milhões.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas: 01 - 27 - 39 - 40 - 46 - 56.

Veja também:

Na quina, 33 apostas acertaram. Cada uma vai receber o valor de R$ 65.041,25.

Outras 2.294 apostas levaram a quadra, alcançando R$ 1.542,26 cada.

loterias , Mega-Sena , Resultado da Mega-Sena
Mais de Economia
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP